شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير اسم المستخدم الخاص بك فى Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهل Windows 11 تغيير اسم المستخدم المرتبط بأي حسابات تستخدمها في Windows، ويمكنك القيام بذلك سواء كنت تستخدم حسابًا محليًا أو تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، على الرغم من اختلاف الخطوات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تغيير اسم المستخدم لحساب محلي في Windows 11

1. ابدأ لوحة التحكم، للقيام بذلك، اضغط فوق الزر "ابدأ" ثم اكتب "لوحة التحكم"، واضغط فوق لوحة التحكم عندما تراها في نتائج البحث.

2. اضغط فوق حسابات المستخدمين.

3. اضغط فوق تغيير نوع الحساب.

4. في قسم اختيار المستخدم الذي ترغب في تغييره، اضغط فوق الحساب الذي يحتوي على اسم المستخدم الذي تريد تغييره.

5. اضغط فوق تغيير اسم الحساب.

6. أدخل الاسم الجديد ثم اضغط فوق تغيير الاسم.





كيفية تغيير اسم المستخدم الخاص بك لحساب Microsoft في Windows 111. اضغط فوق الزر "ابدأ" ثم انقر فوق "إعدادات".

2. في جزء التنقل على اليسار، اضغط فوق الحسابات.

3. اضغط فوق البريد الإلكتروني والحسابات.

4. في قسم الحسابات التي تستخدمها التطبيقات الأخرى، اضغط فوق حساب مايكروسوفت Microsoft الخاص بك، ثم اضغط فوق إدارة.

5. يجب أن تفتح صفحة حساب Microsoft في مستعرض ويب، في الجزء العلوي من الصفحة، اضغط فوق معلوماتك.

6. في القسم العلوي، اضغط على تعديل الاسم.

7. قم بإجراء أي تغييرات على اسمك ثم اضغط فوق حفظ.