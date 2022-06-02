شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يتوقعون وجود 4 حضارات فى مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الباحث ألبرتو كاباليرو، وهو طالب دكتوراه فى جامعة فيجو فى إسبانيا، ورقة بحثية بها تقدير تقريبى لعدد الحضارات الخبيثة خارج كوكب الأرض، التى يعتقد أنها كامنة فى مجرة درب التبانة، ما يشير إلى وجود أربع مجموعات من الكائنات الفضائية الشريرة التى يمكن أن تستهدف الأرض.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مخيفًا، إلا أنه يعتمد على تقديرات بأنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 15785 حضارة فى الأساس بمجرتنا.

وكان يخطط العلماء لتجاهل تحذيرات ستيفن هوكينج من الكائنات الفضائية، وبث رسالة إذاعية تحتوى على موقع الأرض فى أعماق الفضاء، على أمل أن تستقبلها حضارة فضائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان كاباليرو أيضًا باحثا لدراسة منفصلة نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأحياء الفلكي بجامعة كامبريدج في وقت سابق من هذا الشهر.

وتوصل إلى استنتاجه بعد أن بحث لأول مرة عن عدد المرات التي غزت فيها دولة ما دولة أخرى على الأرض على مدار الخمسين عامًا الماضية، ثم طبق كاباليرو هذه البيانات على عدد الكواكب الخارجية المعروفة والمقدرة، والكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن.

واستند في ذلك إلى تقدير من قبل عالم معهد SETI الإيطالي كلوديو ماكون أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 15785 حضارة في درب التبانة، وأدى ذلك إلى استنتاج كاباليرو أن احتمال غزو كائنات فضائية معادية للأرض كان منخفضًا إلى منخفض جدًا.

وقال كاباليرو أيضًا إنه من المحتمل أن يكون هناك أقل من حضارة خبيثة خارج كوكب الأرض في مجرة درب التبانة أتقنت أيضًا السفر بين النجوم.

وأضاف أنه نظرًا لأن المجتمع على الأرض أصبح أكثر تقدمًا، فقد كان هناك عدد أقل من الغزوات، ما يشير إلى أن الحضارات الفضائية القادرة على القضاء على كوكبنا ستكون أقل اهتمامًا بالقيام بذلك لأنها تتقدم تقنيًا.