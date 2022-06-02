شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق يمكن بها التعامل مع مشاكل تشغيل هاتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون الأمر مخيفًا إذا لم يتم تشغيل جهاز آيفون رغم محاولاتك، خاصةً إذا لم تكن خبيرًا تقنيًا، فقد يبدو أن الأمر صعب حله، ولا تعلم من أين تبدأ؟ وهل هو قابل للإصلاح حتى؟ يمكنك فى هذه الحالة أن تركز على واحدة من ثلاث مشكلات رئيسية: خلل فى البرنامج، أو عطل فى الشحن، أو مشكلة خطيرة فى الجهاز، وهنا نقدم لك تفاصيل كل طريقة تعامل وفقا لما ذكره موقع "business insider".



1. تحقق لمعرفة ما إذا كان يمكنك إعادة تشغيل الهاتف 1. تحقق لمعرفة ما إذا كان يمكنك إعادة تشغيل الهاتف ربما تعلم أن جهاز آيفون قيد التشغيل طوال الوقت، حتى عندما تكون الشاشة مغلقة، إلا إذا قمت بإغلاقه عن عمد عبر تطبيق الإعدادات. وقد يؤدي وجود خلل في البرنامج في أحد التطبيقات إلى منع الهاتف من الاستيقاظ عند الضغط على زر التشغيل، أو الضغط على الشاشة، أو رفعه إلى وجهك.

يعد أبسط علاج هو فرض إعادة تشغيل آيفون ومعرفة ما إذا كان سيتم تشغيله، وإذا تمت إعادة تشغيل هاتفك بنجاح، فمن المحتمل أن تكون مشكلتك قد تم حلها.





حاول شحن هاتفك، قم بتوصيل هاتفك واتركه يشحن لمدة ساعة أو ساعتين، وإذا استمر عدم تشغيل الهاتف، فقد يكون هناك خطأ ما في طريقة الشحن.

2. حاول شحن هاتفكإذا لم يظهر أنه يمكنك إعادة تشغيل جهاز آيفون، فمن المحتمل أن يكون هاتفك قد تم إيقاف تشغيله بالفعل، وقد تكون البطارية قد نفدت، إليك ما يجب عليك فعله:

تحقق من منفذ Lightning الخاص بالهاتف للتأكد من عدم ملئه بالنسالة، وافحص كابل Lightning بحثًا عن مكامن الخلل أو الانقطاعات، وإذا لزم الأمر، قم بتبديل الكابل بآخر.



3. استكشاف مشكلة الأجهزة وإصلاحها 3. استكشاف مشكلة الأجهزة وإصلاحها إذا لم يستجب هاتف آيفون لإعادة ضبط المصنع ولا يبدو أنه يشحن، فقد تقلص عدد المشكلات المحتملة، مما يشير على الأرجح إلى أنها مشكلة في الجهاز، هذه ليست أخبارًا جيدة، لأنها تشير إلى أنك قد تواجه مشكلة خطيرة، وتتضمن بعض المشكلات الأكثر احتمالاً ما يلي:

•الأضرار الناجمة عن المياه، ربما تكون قد بللت هاتفك وتسبب في فشل بعض المكونات.

• ضرر السقوط، إذا أسقطت الهاتف، فقد يكون قد أتلف الشاشة أو المكونات الداخلية، مما يمنعه من العمل.

• فشل المكون، بقدر موثوقية أجهزة أيفون، فمن الممكن دائمًا أن يفشل المرء بسبب عيب في التصنيع، وهذا نادر، لكن يمكن أن يحدث.

وهنا يكون الحل أن تتصل بشركة أبل لصيانة هاتفك أو استبداله.