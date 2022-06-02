شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك مقللا من عملة دوجكوين: هراء.. وأطفالي كانوا يكتبون كودا أفضل فى سن 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اعتاد إثارة الجدل حوله، وكانت هذه المرة ضد جاكسون بالمر، الشريك المؤسس للعملة المشفرة "دوجكوين"، حيث قلل ماسك من شأن قوة ترميز هذه العملة، مشيراً إلى أن أولاده كانوا يكتبون كوداً أفضل منها عندما كانوا في سن 12 عاما، حيث جاء ذلك ردا على بالمر، الذي وصف ماسك بأنه "نصاب”، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

ووفقا لوسائل إعلامية، بدأت الحكاية خلال مقابلة مع موقع Crikey الأسترالي، حين قال بالمر، إنه بعث برسالة إلى ماسك على تويتر منذ عدة سنوات بعد إنشاء روبوت يمكن أن يساعد في تحديد عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة على تويتر، وقال فيها إنه أصبح من الواضح أن ماسك لم يفهم الترميز، وأنه لا يعرف كيفية تشغيل لغة بايثون"، مضيفا: "إنه جيد حقاً في التظاهر بأنه يعرف، وهذا واضح جداً في وعده بسيارات تسلا ذاتية القيادة بالكامل".





ورداً على هذا، قال ماسك، في تغريده له عبر حسابه على تويتر، حول كود بالمر لعام 2018، قائلاً: "أطفالي كانوا يكتبون كوداً أفضل عندما كانوا في الثانية عشرة من العمر أكثر من النص الهراء الذي أرسله إلـي، إذا كان الأمر رائعا فعليه مشاركته مع العالم، وجعل تجربة الجميع مع تويتر أفضل".

من جانبه، استغل "بالمر" الفرصة لمشاركة الكود الذي سبق ونشره على GateHun قبل 4 سنوات، وكتب على تويتر: "لم أقل أبداً إنه معقد للغاية، لكن هذا النص البسيط نجح بالتأكيد في اكتشاف حسابات الاحتيال الأقل تعقيداً والإبلاغ عنها عام 2018، ولكن المحتالين طوروا الآن أساليبهم، وقمت بمشاركة النص مع الكثيرين ونجحت معهم".

وواصل ماسك هجومه على بالمر، طارحا سؤالاً يشكك في أن بالمر في الأساس أسهم في إنشاء هذه العملة، قائلا: "بالمر دائماً ينسى ذكر أنه لم يكتب سطراً واحداً في كود دوجكوين".











