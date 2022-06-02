شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين مشاركة قصة شخص على حسابك أو إرسالها كرسالة مباشرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك قصص انستجرام النشر حتى يتمكن متابعيك من رؤية ما يحدث، لكن تنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعة، ومن الممكن مشاركة قصة انستجرام لآخرين، كما يمكن مشاركتها عبر الرسائل المباشرة على انستجرام أو نسخ الرابط ومشاركته خارجيًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أي منصة اجتماعية أخرى، وهنا نقدم لك الفرق بين خطوات مشاركة قصة شخص آخر أو إرسالها عبر الرسائل المباشرة وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيف تشارك قصة شخص آخر معك كيف تشارك قصة شخص آخر معك يمكنك مشاركة قصة شخص آخر مع قصتك الخاصة إذا كان قد وضع علامة باسمك فيها وكان حسابه عامًا، حيث إنه إذا كان حسابهم خاصًا، فلن يتمكن أي شخص لا يتبع الناشر الأصلي من مشاهدة القصة، وإذا لم تتم الإشارة إليك في قصة شخص ما، فلن تتمكن من مشاركتها مع قصتك.

وهذه هي الخطوات:

1. افتح انستجرام واضغط على أيقونة الطائرة الورقية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2. حدد محادثة الرسالة مع مستخدم انستجرام الذي وضع علامة عليك في قصته.

3. اضغط على إضافة هذا إلى قصتك.

4. قم بإجراء أي تعديلات وانشر القصة على قصتك، كما تضيف عادةً إلى قصتك.



كيفية إرسال قصة كرسالة مباشرة كيفية إرسال قصة كرسالة مباشرة يمكنك أيضًا مشاركة قصة بشكل خاص باستخدام رسائل انستجرام المباشرة، حتى إذا لم يتم وضع علامة عليك في القصة، وذلك من خلال هذه الخطوات:

1. انتقل إلى القصة التي تريد إرسالها.

2. اضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3. اختر إرسال إلى ...

4. اضغط فوق الاسم أو الحساب المطلوب لإرسال قصتك إليه.