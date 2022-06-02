شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رأى أغنى رجل فى العالم عن العمل من المنزل.. مع أم ضد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أغنى رجل في العالم ضاق ذرعًا بالعمل بشكل كامل من المنزل، حيث اتخذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، موقفًا متشددًا ضد موظفيه الذين يعملون من المنزل، ودخل ماسك في نقاش حول العودة إلى المكتب عبر تويتر من خلال توضيح رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى الموظفين التنفيذيين في شركة صناعة السيارات الكهربائية موضوعها أن العمل عن بعد لم يعد مقبولاً.

ووفقا لما ذكره موقع البوابة العربية لأخبار التقنية، قال الرئيس التنفيذي في رسالة البريد الإلكتروني: يجب أن يكون أي شخص يرغب بالعمل عن بعد موجودًا في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع أو مغادرة تسلا، وهذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع.

ولم ينكر ماسك صحة لقطة الشاشة من البريد الإلكتروني، وكتب أن أي شخص لا يوافق على سياسة الحضور إلى المكتب يجب أن يعمل في مكان آخر.

وأضاف الرئيس التنفيذي في بريده الإلكتروني أنه على استعداد للنظر في طلبات العمل عن بعد في ظل بعض الظروف، ولكن أشار إلى أن مثل هذه الطلبات يجب أن تكون استثنائية حتى تتم الموافقة عليها.

وكتب: إذا كان هناك مساهمون استثنائيون بشكل خاص يستحيل عليهم ذلك، فسوف أراجع هذه الاستثناءات وأوافق عليها مباشرةً، قال إن العمل 40 ساعة بشكل شخصي أقل مما نطلبه من عمال المصانع.

وفي رسالة بريد إلكتروني ثانية، ادعى إيلون ماسك أن تاريخه في العيش تقريبًا في مصنع تسلا كان السبب وراء بقاء الشركة.

وكتب: يجب أن يكون وجودك أكثر وضوحًا كلما ازدادت مسؤولياتك، هناك شركات لا تطلب ذلك، ولكن متى كانت آخر مرة شحنوا فيها منتجًا جديدًا؟.

إيلون ماسك ينذر مدراء تسلا

بعد أن أجبر الوباء العالمي العديد من الشركات على إدخال سياسات العمل عن بعد بسرعة، فإن العديد منها تقيم الآن كيفية إعادة موظفيها إلى المكتب.

ويختبر البعض، مثل آبل، نهجًا هجينًا يتضمن موظفين يأتون إلى المكتب لجزء من الأسبوع فقط، ولكن موقف تسلا المتشدد يجعلها مختلفة نسبيًا فيما يسمى بالوضع الطبيعي الجديد، وكتب ماسك: إذا لم تحضر، فإننا نفترض أنك استقلت.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها معاملة ماسك القاسية للموظفين، وقبل أسبوعين تقريبًا من توصل ماسك إلى صفقة للاستحواذ على تويتر، غرد كيث رابوا، رائد الأعمال في وادي السليكون وصاحب رأس المال الاستثماري، قصة تتحدث عن أسلوب إدارة صديقه.

ولاحظ ماسك ذات مرة مجموعة من المتدربين في شركة سبيس إكس يتجولون أثناء انتظارهم في طابور لشرب القهوة، واعتبر ماسك هذا إهانة للإنتاجية.

ووفقًا لرابوا، الذي يعرف ماسك منذ أيام عمله في باي بال، هدد ماسك بطرد جميع المتدربين إذا حدث ذلك مرة أخرى، وتم تركيب كاميرات أمنية لمراقبة الامتثال.