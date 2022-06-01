شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنفذ الولايات المتحدة وعودها لتحقيق أهداف المناخ؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الوعود التي قطعتها لمعالجة تغير المناخ، وفقًا لدراستين منفصلتين جديدتين، حيث وجد التصنيف العالمي للدول الذي أكمله ييل وكولومبيا أن الولايات المتحدة تحتل الآن المرتبة 43 من بين 180 دولة قامت كولومبيا وييل بتقييمها في أحدث مؤشر للأداء البيئي (EPI)، يعد هذا انخفاضًا كبيرًا منذ المرة الأخيرة التي صنف فيها الباحثون البلدان في عام 2020، عندما كانت الولايات المتحدة في المركز 24.

عندما يتعلق الأمر بمؤشرات المناخ وحدها (يأخذ التقييم في الاعتبار أيضًا تقدم البلدان بشأن أنواع التلوث الأخرى والجهود المبذولة لحماية النظم البيئية)، تراجعت الولايات المتحدة إلى 101 من موقعها السابق في المركز الخامس عشر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ترتيب الولايات المتحدة اليوم قبل برنامج التحصين الموسع الكامل المقرر إصداره حسبما نقل موقع The verege التقني.

وعلى الرغم من التزامات الرئيس جو بايدن بالقضاء على التلوث الكافي هذا العقد لمنع العالم من الانزلاق إلى أزمة مناخية أعمق بكثير، وجدت ورقة بحثية حديثة نُشرت في مجلة Science أن الولايات المتحدة بعيدة عن تحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات الكربون. سوف يتطلب الأمر جهدًا هائلاً لتحويل أنظمة الطاقة والنقل في البلاد حتى تسير الولايات المتحدة على المسار الصحيح.

يعكس أحدث برنامج EPI التغير في سياسات المناخ في عهد دونالد ترامب بين عامي 2017 و 2019 ، وفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز، ألغى ترامب العشرات من اللوائح البيئية أثناء وجوده في منصبه وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ التاريخية.

تلزم اتفاقية باريس جميع دول العالم تقريبًا بتخفيضات الانبعاثات بهدف الحفاظ على الاحترار العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين (يتم قياسها على أنها زيادة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة). تظهر الأبحاث أن الزيادة بمقدار درجتين مئويتين من شأنها أن تؤدي إلى خسائر مدمرة للنظم البيئية والأشخاص الذين يعتمدون عليها.

أعاد بايدن التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس فور توليه منصبه. ولكن منذ ذلك الحين تعرقلت جهوده في الكونجرس لتمرير تشريع لتحريك الولايات المتحدة نحو الطاقة النظيفة بسرعة أكبر.

في العام الماضي تعهد بايدن بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة بنسبة 50 في المائة على الأقل من مستويات عام 2005 بحلول نهاية العقد. يتماشى هذا مع ما هو مطلوب عالميًا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

لكنه لا يتماشى مع ما يحدث بالفعل على الأرض. من المتوقع أن تؤدي السياسات الحالية فقط إلى خفض انبعاثات الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 6 و 28 بالمائة بحلول عام 2030 ، وفقًا لتحليل نُشر الأسبوع الماضي في مجلة Science.

ونظر مؤلفو الورقة في ستة نماذج رئيسية للطاقة والاقتصاد لرسم ما هو مطلوب للولايات المتحدة لمتابعة تعهدها بخفض الانبعاثات إلى النصف. كان الإجماع من جميع النماذج الستة أنه، من أجل تلبية أهداف الانبعاثات المعلنة ، يجب إصلاح شبكة الدولة ونظام النقل. نحن بحاجة إلى المزيد من اقتصادنا للتشغيل بالكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية. تتفق النماذج على أن الفحم يحتاج أيضًا إلى الاختفاء إلى حد كبير من قطاع الطاقة في البلاد. ستحتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية أيضًا إلى النمو أسرع بمرتين إلى سبع مرات مما كانت عليه على مدار العقد الماضي.

تحركت إدارة بايدن للتخلص التدريجي من السيارات التي تستهلك الكثير من الوقود ولكن ليس بقوة كافية. وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا العام الماضي يهدف إلى أن تكون نصف السيارات الجديدة هجينة أو كهربائية بحلول عام 2030. وتخلص الورقة الجديدة إلى أن ما يقرب من 70 بالمائة من السيارات الجديدة المباعة يجب أن تكون سيارات كهربائية بحلول عام 2030.

انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بمرور الوقت، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة المتجددة والانخفاض المقابل في استخدام الفرد للطاقة. ولكن وفقًا للمؤلف الرئيسي لمقال العلوم، يجب أن تكون وتيرة خفض غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة أسرع ثلاث مرات من أجل تحقيق خفض بايدن بنسبة 50٪ في انبعاثات الكربون. ونظرًا لأن الولايات المتحدة تعد حاليًا ثاني أكبر ملوث للمناخ في العالم بعد الصين، فإن الإجراء الذي ستتخذه بعد ذلك يمثل أهمية كبيرة لكوكب الأرض بأكمله.