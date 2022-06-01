شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. قد تؤجل رحلة سبيس إكس المدارية لصاروخها ستارشيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضربة أخرى لخطة سبيس إكس لإطلاق أول رحلة مدارية متوقعة للغاية لصاروخها ستارشيب القوي بشكل عاجل، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال التقييم البيئي البرنامجي للمهمة المقترحة.

يدرس التقييم الذي أطلقته إدارة الطيران الفيدرالية الخريف الماضي، ما إذا كان إطلاق SpaceX سيشكل أي نوع من المخاطر على السلامة العامة أو البيئة، ويفحص أيضًا القضايا ذات الصلة المتعلقة بالأمن القومي من بين أمور أخرى.

كان من المتوقع أن تنشر إدارة الطيران الفيدرالية نتائج مراجعتها في 31 مايو، ولكن في أحدث سلسلة من التأخيرات، قالت إن المراجعة لن تكون جاهزة حتى 13 يونيو على أقرب تقدير، موضحة على موقعها على الإنترنت أنها بحاجة إلى وقت إضافي لاستكمال المشاورات مع الإدارات الحكومية المختلفة وفحص جميع التعليقات العامة التي يزيد عددها عن 17000 والتي تم تقديمها أثناء العملية.

وستحدد نتيجة مراجعة FAA ما إذا كان بإمكان SpaceX إطلاق Starship من منشأة Starbase في بوكا تشيكا، تكساس.

إذا لم يكن الأمر كذلك فستحتاج شركة الرحلات الفضائية بقيادة إيلون ماسك إلى نقل الصاروخ إلى موقع إطلاق آخر - مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا - على بعد حوالي 1000 ميل إلى الشرق وفقا لما نقله Digitartlends.

هناك الكثير من الركب في أول رحلة تجريبية مدارية لـ Starship حيث تأمل SpaceX و NASA في نشر الصاروخ للمهام المأهولة إلى القمر وحتى المريخ.

وتتألف المرحلة الأولى من Super Heavy والمرحلة العليا من ستارشيب - المعروفة مجتمعة باسم ستارشيب - ويطير الصاروخ لمدة 170 ثانية تقريبًا أثناء الرحلة التجريبية قبل انفصال ستارشيب عن المرحلة Super Heavy.

وستطير المركبة الفضائية بعد ذلك على مسار مصمم لأخذها إلى المدار لأول مرة. ومن المتوقع أن تستغرق المهمة بأكملها حوالي 90 دقيقة.

كما هو الحال مع المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 الذي يُطلق عليه العمود الفقري لسبيس إكس، فإن الهدف النهائي للشركة هو هبوط مرحلتي المركبة الفضائية على الأرض بحيث يمكن استخدام المركبات في مهام متعددة.

هذا من شأنه أن يمكّن سبيس إكس من إطلاق المهام في كثير من الأحيان مع خفض التكاليف في نفس الوقت.

إذا أعطت إدارة الطيران الفيدرالية تصريح إطلاق سبيس إكس عندما تقدم المراجعة في منتصف يونيو، فيمكن للشركة أخيرًا إرسال الصاروخ إلى المدار في يوليو أو أغسطس.