شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أجهزة Mac قد يتم الإعلان عنها فى مؤتمر آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مؤتمر WWDC 2022 في 6 يونيو بالكلمة الرئيسية السنوية التي تركز على مطوري آبل، على الرغم من أننا نتوقع بعض الإعلانات التي تشتد الحاجة إليها لنظام MacOS ، إلا أن التقارير تشير إلى أن آبل قد يكون لديها بعض إعلانات ماك في المعرض أيضًا.

ولم تعلن شركة آبل عن أي أجهزة Mac جديدة أو تلمح إليها في العرض، لكن التسريبات والشائعات من الأشهر العديدة الماضية تشير إلى إطلاق جهازي Mac على الأقل خلال الكلمة الرئيسية، فيما يلي أجهزة ماك الأربعة التي يمكن أن نراها في WWDC، بالإضافة إلى واحدة من شبه المؤكد أننا لن نتمكن من رؤيتها حسبما نقل موقع Digitartlends.

ماك بوك اير إم 2

جهاز ماك بوك الأكثر احتمالاً الذي سنراه في WWDC 2022 هو MacBook Air M2. عادةً ما تصدر آبل جهاز MacBook Air جديدًا كل عام، لكننا لم نحصل على طراز محدث في عام 2021. سيظهر الطراز الحالي في عمر عامين، لذا فإن الطراز المحدث مع آبل سيليكون الجديد مناسب بالتأكيد.

من المحتمل أننا لم نشهد تحديثًا العام الماضي بسبب النقص العالمي في الرقائق. في أواخر عام 2021 أشار المحلل في شركة آبل Ming-Chi Kuo إلى أن جهاز MacBook Air M2 قد تأخر حتى أواخر عام 2022 بعد معاناته في تأمين إمدادات كافية من الرقائق. على الرغم من الشائعات بأن الجهاز مزود بمعالج M2، إلا أن التكهنات الأخيرة تشير إلى أن جهاز MacBook Air M2 سيكون له تغييرات تصميمية أكثر من تحسينات الأداء.

تتضمن تغييرات التصميم هذه ألوانًا مختلفة لجهاز MacBook Air M2 لتتناسب مع جهاز M1 iMac مقاس 24 بوصة، بالإضافة إلى أغطية مفاتيح بيضاء مستديرة، لقد كنا نراقب عن كثب كل حدث من أحداث آبل منذ النصف الثاني من عام 2021 لجهاز MacBook Air الجديد ، لذلك إذا رأينا أجهزة ماك جديدة في WWDC، فمن شبه المؤكد أن MacBook Air M2 سيقود المجموعة.

ماك برو مع M1 Extreme

لا يتبع جهاز ماك برو من فئة محطات العمل إيقاع الإصدار السنوي لأجهزة ماك الأخرى ، ولكن الطراز الحالي مُجهز للتحديث. تم إطلاق الإصدار المتاح الآن في عام 2019، وهو جهاز ماك الوحيد الذي لا يزال يستخدم معالج Intel (بصرف النظر عن جهاز iMac مقاس 27 بوصة).

أما معالج M1 Extreme تشير التسريبات أنه يمكنه تشغيله، كذلك يقال إن هذه الشريحة تستخدم نفس مفهوم M1 Urtla ، حيث تجمع أربع شرائح M1 Max معًا بدلاً من الاثنين المميزين في M1 Urtla. على الرغم من أن آبل أطلقت وحدات MPX الخاصة بـ ماك برو مع وعد بسنوات من الترقية، إلا أن ماك برو الحالي لا يبدو بجوار جميع أجهزة ماك التي تعمل بنظام آبل سيليكون، لذلك يمكننا أن نرى نموذجًا جديدًا في WWDC.





ماك ميني إم 2

ليس بالضرورة أن يتم تحديث Mac Mini، لكن مصادر مختلفة اقترحت أن تقوم آبل بإطلاق Mac Mini M2 في WWDC. لن تكون مفاجأة بالنظر إلى أن آبل أطلقت M1 Mac Mini و M1 MacBook Air جنبًا إلى جنب، لكن Mac Studio الأخير للشركة قد يشير إلى أن آبل ليست مستعدة لإعادة النظر في عامل الشكل المصغر هذا بعد.

على الرغم من عدم توافقها مع دورة الإصدار التقليدية لشركة آبل، إلا أن الشركة نفسها أكدت أن جهاز ماك ميني الجديد سيأتي قريبًا، أشارت Apple Studio Display إلى نموذج ماك ميني جديد في البرامج الثابتة الخاصة بها ، مما يشير إلى أن الإطلاق وشيك، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل تختبر حاليًا تسعة أجهزة ماك مع شرائح M2 أيضًا، ويقول التقرير إن اثنين منهم هما Mac Minis.

ماك بوك برو إن 2 مقاس 13 إنش

مثل MacBook Air M1، لم يشهد جهاز M1 MacBook Pro مقاس 13 بوصة أي حب في العامين الماضيين. تقدمت شركة Apple بإنتاجها ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و 16 بوصة، وكلاهما متاح إما بمعالج M1 Pro أو M1 Max، بينما تم ترك الطراز الصغير مقاس 13 بوصة في الغبار، يقول المحلل المحترم في شركة آبل مارك جورمان إنه سيتم إطلاق جهازي ماك جديدين في WWDC، لذلك من الممكن أن نرى جهاز ماك بوك برو إم 2 مقاس 13 بوصة جنبًا إلى جنب مع جهاز Air جديد.

ومن المرجح أن نرى Mac Pro M1 Extreme أو Mac Mini M2. تم تفكيك جهاز ماك بوك برو الحالي مقاس 13 بوصة بواسطة M1 MacBook Air نظرًا لأن كلا الجهازين يأتيان مع نفس خيارات المعالج، كما أن Air أرخص، كما أشار محرر الحوسبة في Digital Trends Luke Larsen، فإن M2 MacBook Pro فكرة سيئة، حيث يُشاع أن Apple ستستمر في استخدام نفس الهيكل - الذي كان موجودًا منذ عام 2016، ومع ذلك، هناك بالتأكيد احتمال أننا سنرى في WWDC هذا العام.

آي ماك M2 مقاس 27 بوصة

قالت شركة آبل فى وقت سابق من هذا العام إنه لم يتبق سوى جهاز ماك واحد ليتم تحويله إلى آبل سيليكون - وهو ماك برو، لقد تم استبعاد جهاز آي ماك الأكبر حجمًا بشكل واضح من القائمة وبدلاً من تحديثه، تم إيقاف جهاز آي ماك الذي يعمل بتقنية إنتل مقاس 27 بوصة تمامًا.

وتمتلك آبل جهاز آي ماك الحالي M1 مقاس 24 بوصة، لكن ذلك لن يستهدف المحترفين المبدعين الذين اعتادوا اللجوء إلى iMac للحصول على أفضل حل شامل.

لا تزال فكرة وجود جهاز iMac أكبر وأقوى قيد التنفيذ، فقط لا تتوقع الإعلان عنه في WWDC هذا العام، فلن يكون الأمر كذلك حتى عام 2023 حتى نحصل على جهاز iMac مقاس 27 بوصة (أو أكبر).