شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورش تعزز استثماراتها بمجال السيارات الكهربائية فى جولة تمويل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل بورش على تعزيز علاقاتها مع شركة ريماك، وهي شركة للسيارات الكهربائية الخارقة، من خلال المشاركة في جولة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار لشركة ناشئة مقرها كرواتيا، لم تكشف بورش عن المبلغ المحدد الذي استثمرته في ريماك، باستثناء القول إنه كان "ثمانية أرقام"، ولن يكون لبورشه حصة مسيطرة في شركة Rimac، حيث تحتفظ بحصتها المعلنة سابقًا والتي تبلغ 20 بالمائة في الشركة.

على مر السنين اقتربت بورش من ريماك، حيث اشترت أسهمًا في الشركة وأقامت مشروعًا مشتركًا لإدارة بوجاتي بعد أن نقلت فولكس فاجن الملكية إلى الشركة الناشئة، أخبار الاستثمار اليوم هي أحدث مؤشر على أن بورشه لديها تصور إيجابي عن مستقبل ريماك، تمتلك بورش أيضًا حصة مسيطرة في Greyp، وهي شركة دراجات جبلية كهربائية أسسها أيضًا ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لشركة Rimac حسبما نقل موقع The verege.

على مر السنين نمت PORSCHE أقرب إلى RIMAC

يقول Lutz Meschke ، نائب رئيس المجلس التنفيذي لشركة Porsche AG وعضو المجلس التنفيذي للشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات، ومن بين المستثمرين الآخرين صندوق Vision 2 من SoftBank وGoldman Sachs Asset Management.

وتأسست ريماك في عام 2009 من قبل ماتي ريماك في مرآب لتصليح السيارات كشخص واحد. على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت الشركة علامة تجارية مرغوبة للغاية، حيث دعا العديد من صانعي السيارات القدامى الشركة الناشئة للمساعدة في بناء سياراتهم الكهربائية الخارقة، بما في ذلك بورش وهيونداي وبوجاتي.

إنه ليس سؤالًا كبيرًا عن سبب ذلك، في العام الماضي، أصدرت شركة Rimac محرك Nevera ، وهو محرك رباعي بقوة 1914 حصانًا من العبث الكهربائي، مع سرعة قصوى تبلغ 258 ميلاً في الساعة وقدرة على القفز من 0-60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين. من المتوقع أن تكون سيارة Nevera أسرع سيارة رياضية على الإطلاق، وهو اللقب الذي حملته سابقًا Bugatti Chiron.

من خلال التمويل الجديد، تخطط ريماك لتوظيف 200 موظف إضافي في عام 2022 والاستثمار في توسيع قدرتها الإنتاجية من أجل "المشاريع الكبيرة الحجم"، شركة Rimac هي شركة تصنيع منخفضة الحجم، ولا تنتج حاليًا سوى عدد قليل من المركبات كل شهر، وضعت الشركة حدًا أقصى لـ Nevera يبلغ 150 وحدة.