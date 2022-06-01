شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام تغير مؤشر أسهمها إلى META فى 9 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أعلنت الشركة المعروفة سابقًا باسم فيسبوك عن خطتها لتغيير علامتها التجارية في أكتوبر الماضي، أعلنت أيضًا عن مؤشر أسهم جديد. في ذلك الوقت قال التنفيذيون إنه بعد عشر سنوات من العمل في FB، ستنتقل قائمة NASDAQ إلى MVRS من أجل ميتافيرس.

ومع ذلك بعد أن قام صندوق الاستثمار المدرج تحت META بإخلاء الرمز في يناير ، أكدت Meta Platforms بسرعة أنها ستستخدم META بدلاً من ذلك، بينما أعلنت في نفس الوقت عن أول انخفاض في المستخدمين النشطين يوميًا على الإطلاق. وقد قدمت حاليا أوراقًا تفيد بأن التحول سيصبح رسميًا قبل افتتاح السوق في 9 يونيو وفقا لما نقله موقع ذا فيرج عن CNBC.

ولا يزال الناس يفكرون في ميتا على أنها موطن فيسبوك واتساب وإنستجرام، لكن الخطة هي جعلها أكثر بكثير من تلك الدعائم الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن تغيير اسم الشركة كافياً لجميع المستثمرين لشراء رؤية مارك زوكربيرج وسط وجود المنافسون والمنظمون والاقتصاد المتأثر بالوباء يشير التنفيذيون للشركة عند مناقشة مختلف القضايا التي تعرقل نموها في المستخدمين وربحيتها.

ويتيح تطوير محتوى لأجهزة الواقع الافتراضي والمُعزَّز والواقع الافتراضي للناس تجربته يكلف الشركة مليارات الدولارات في الوقت الحالي، مع استمرار المكاسب المحتملة لسنوات في المستقبل.

وفقا لبيانات الشركة تتخطى ميتا الشاشات ثنائية الأبعاد نحو تجارب غامرة مثل الواقع المعزز والافتراضي للمساعدة في بناء التطور التالي في التكنولوجيا الاجتماعية.