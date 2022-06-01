شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إخفاء الرسائل على هاتف أيفون وتصفية التنبيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا تريد ظهور رسائل معينة على شاشة أيفون، فيمكنك إخفاؤها بسهولة، فكلنا نخفي الرسائل لأسباب مختلفة، قد لا تريد أن يراهم شريكك لأنه يمكن أن يفسد المفاجأة الجيدة التي خططت لها، أو أن مكان عملك يستاء بشدة عند تلقي الرسائل النصية أثناء ساعات العمل، وبغض النظر عن السبب، لا يتطلب الأمر سوى القليل من الجهد لإخفاء رسائلك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك إخفاء رسائل محددة من الأشخاص والتنبيهات من سلاسل الرسائل النصية وحتى التبيهات من التطبيقات.



كيفية إخفاء الرسائل على أيفون كيفية إخفاء الرسائل على أيفون يمكنك إخفاء الرسائل النصية على أيفون بطريقتين رئيسيتين:

كيف تخفي الرسائل من شخص معين

1. افتح تطبيق الهاتف.

2. حدد جهات الاتصال في القائمة السفلية ثم ابحث عن جهة الاتصال التي تريد إخفاء رسائلها واضغط عليها.

3. اضغط على تحرير في الزاوية اليمنى العليا.

4. قم بالتمرير لأسفل، واضغط على حذف جهة اتصال، ثم اضغط فوق حذف جهة الاتصال مرة أخرى في النافذة المنبثقة للتأكيد.

5. افتح تطبيق الإعدادات وانتقل لأسفل واضغط على الرسائل.

6. قم بالتمرير لأسفل وقم بتشغيل مفتاح التبديل بجوار تصفية المرسلين غير المعروفين ضمن العنوان "تصفية الرسائل".

ستنتقل الرسالة المرسلة من الشخص الذي أزلته (أو أي شخص ليس في جهات اتصالك) الآن إلى قائمة منفصلة عن بقية رسائلك.

ويمكنك للوصول إليه، أن تضغط فوق عوامل التصفية في الزاوية العلوية اليسرى من تطبيق الرسائل، ثم اضغط فوق المرسلون غير المعروفين.

كيفية إخفاء تنبيهات الرسائل في سلسلة محددة

1. افتح تطبيق الرسائل.

2. افتح الرسالة (الرسائل) التي لا تريد عرضها مع استمرار السلسلة.

3. اضغط على أيقونة الوجه (أو صورة الشخص).

4. تبديل إخفاء التنبيهات في النافذة المنبثقة.

لن يتم عرض أي تنبيه على شاشتك عند ورود نص جديد من هذه السلسلة، لكنك ستستمر في تلقي النص.