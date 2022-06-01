شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 75% من أرباح معدني البيتكون تذهب إلى تكاليف الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد صدر مؤخرا أن الأشخاص الذين يقومون بتعدين البيتكوين ينفقون أكثر من 75٪ من أرباحهم في ارتفاع تكاليف الكهرباء ، مما ينتج عنه بصمة كربونية كبيرة تلحق الضرر ببيئتنا، حيث يعد تعدين البيتكوين (BTC) عملية كثيفة الاستخدام للكهرباء، وقد أظهرت دراسة حديثة أن معاملة Bitcoin واحدة تستهلك حوالي 2165 كيلو وات ساعة من الكهرباء والتي ستستخدمها أسرة عادية في الولايات المتحدة في 74 يومًا.

ووفقًا لتقرير CryptoMonday ، "ضع في الاعتبار ما يقرب من 0.14 دولار / كيلووات في الساعة الذي تدفعه الأسرة المتوسطة ، ويصبح حجم الإنفاق واضحًا"، وقالت إليزابيث كير متخصص في المحتوى المالي: "يعد تعدين البيتكوين أمرًا أساسيًا لدعم النظام البيئي لبيتكوين ، بالإضافة إلى تمكين التحقق من المعاملات ، فهو يساعد على تأمين الشبكة، هذا النشاط مهم للغاية لدرجة أن شبكة BTC تحفز المعدنين في العملات المشفرة من خلال مكافأة المعدنين".

ولعل إحدى الميزات الأساسية لـ BTC ، وهي آلية إجماع إثبات العمل (PoW) ، هي أيضًا صداع كل شخص يقوم بتعدين البيتكوين، وتتطلب PoW منهم حل المعادلات المعقدة لحصة من العملات المعدنية المستخرجة حديثًا، وأوضح كير أن "المعادلات تتطلب استخدام معدات تعدين متخصصة ذات قوة حسابية عالية، وتستهلك المعدات أطنانًا من الكيلووات في الساعة (kWhs) ، مما يؤدي إلى تضخم فواتير الكهرباء الخاصة بعمال المناجم".

وتعرضت PoW أيضًا للنقد بسبب بصمتها البيئية ويرى النقاد أنها عملة مشفرة مهدرة وغير مستدامة للكون، وأظهرت الدراسات أن انبعاثات الكربون الخاصة بها مطابقة لتلك الصادرة عن دول بأكملها، وتقدر إحدى الدراسات أن البيتكوين تنبعث منها ما يقرب من 114 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ، وهي قيمة مماثلة لقيمة جمهورية التشيك.

وأشار كير إلى أن "البيتكوين ليس سائدًا ، لكنه يسجل بالفعل بصمة كربونية كبيرة. هذه الحقيقة هي ما يقلق خصومها. يزعمون أن التبني الأوسع للعملة سيؤثر بشكل كبير على البيئة العالمية"، وعلى الرغم من المعارضة القوية من بعض الجهات ، لا يزال عشاق البيتكوين يؤمنون بقيمة العملة المشفرة. هم يعتقدون أنه على الرغم من المخاوف البيئية التي يثيرها استخدامها ، فإن البشرية لديها الكثير للاستفادة من اعتمادها على نطاق أوسع.