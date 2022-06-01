شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سلسلة Pixel 7 ستحصل على إصدار جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جوجل اجتماع مطوريها I / O 2022 في وقت سابق من هذا الشهر، وأعلنت عن سلسلة Pixel التالية في المؤتمر، حيث كشف عملاق التكنولوجيا عن هاتفين ذكيين - Pixel 7 و 7 Pro ليكونا جزءًا من سلسلة Pixel 7، ومع ذلك يشير تقرير جديد إلى أنه سيتم إضافة طراز آخر أكثر تميزًا إلى التشكيلة القادمة.

وأبلغت 9to5google عن اكتشاف برنامج تشغيل عرض تم تمييزه بـ"G10" وجدوه في كود مشروع Android مفتوح المصدر، وفي وقت سابق كانت هناك تقارير حول وجود علامة "C10" (الاسم الرمزي Cheetah) في Pixel 7 وعلامة Pixel 7 Pro "P10" (التي تحمل الاسم الرمزي Panther).

والآن يشير التقرير الجديد إلى أن الجيل 2022 Pixel سيكون له أسماء رمزية إضافية للأجهزة الأخرى - Felix و Lynx، ويدعى التقرير أن هذه الأجهزة الجديدة يمكن أن تكون Pixel 7a ومتغير جديد من Pixel Notepad القابل للطي، والذى من المحتمل أن يعمل على أجهزة Tensor من الجيل الثاني.

وبصرف النظر عن شاشتي العرض "C10" و "P10" الجديدتين، تعمل جوجل أيضًا على شاشة مختلفة تمامًا تحمل علامة "G10"، ويذكر التقرير أيضًا أنه لم يبدأ أي من الأسماء الرمزية المتعلقة بـ Pixel والتي تم الكشف عنها من قبل بالحرف "G"، ومع ذلك زعم التقرير أنه من المتوقع أن يعمل جهاز G10 على نظام Android، ومن المرجح أن يتم تشغيله بواسطة شريحة Tensor، مما يشير إلى جهاز Pixel.

مواصفات هاتف Pixel 7-series الجديدة المتوقعة يشير التقرير إلى أن جهاز G10 قد لا يكون جهاز Pixel A-series حيث من المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مثل Pixel 6 Pro، علاوة على ذلك قد تطلب جوجل حتى من BOE وليس Samsung إنتاج هذه الشاشات، كما يزعم التقرير أن BOE هي إحدى الشركات المصنعة الأصلية للعرض الصينية التي تستخدمها Apple في بعض الأحيان.

وبصرف النظر عن معدل التحديث تحتوى شاشات G10 على مواصفات أساسية أخرى مشتركة مع Pixel 6 Pro، والتي تشمل - دقة 1440 × 3120 وحجم مادي 71 × 155 ملم، وفقًا للتقرير فإن فرص كون هذا الجهاز هو جهاز Pixel اللوحي (المقرر إصداره في عام 2023) يتم التخلص منها أيضًا من خلال دقة الشاشة وحجمها، ويذكر التقرير أيضًا أن كيفية ملاءمة جهاز متطور مثل G10 مع سلسلة "Made by جوجل" لا يزال غامضًا.