شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تكشف عن مسابقة Fortnite شخصية بمجموع جوائر تصل لمليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة لتمكين اللاعبين أعلنت Epic Games أنها ستستضيف مسابقة Fortnite شخصية في نوفمبر في الولايات المتحدة، مع مجموع جوائز يصل إلى مليون دولار، وقالت الشركة إنها ستستضيف FNCS Invitational 2022 شخصيًا يومي 12 و 13 نوفمبر في رالي بولاية نورث كارولينا.

وقالت الشركة في منشور لها: "سنقوم بدعوة مجموعة مختارة من أفضل FNCS Duos من جميع أنحاء العالم والذين ستتاح لهم الفرصة للمنافسة في ردهة واحدة للحصول على حصة من مجموع جوائز 1000000 دولار!"، وأضافت الشركة: "نخطط لمشاركة المزيد من التفاصيل حول FNCS Invitational 2022 في الأشهر المقبلة".

وذكرت الشركة أنه بالنسبة لأي شخص يتوقع دعوة يرجى التأكد من تأمين أي وثائق سفر مطلوبة في وقت مبكر، وشددت Epic أيضًا على أن صحة اللاعبين وسلامتهم هي الأولوية الأولى لعقد أي حدث شخصي، وقالت الشركة: "إذا تغيرت اتجاهات الصحة العامة ، أو تغيرت القوانين أو التوصيات الإقليمية في أي وقت هذا العام ، فقد نضطر إلى إعادة جدولة أو تغيير هذه الخطط".

وكان آخر حدث غير متصل بالإنترنت استضافته Fortnite هو كأس العالم Fortnite في عام 2019، وفي الوقت نفسه ، ذكر تقرير حديث أن عشاق Fortnite يمكنهم الآن استخدام منصة ألعاب Xbox Cloud من Microsoft للوصول إلى اللعبة على أجهزة iOS و Android وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.