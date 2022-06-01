شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تستعيد المركز الأول من اليابان فى تصنيف أفضل 500 كمبيوتر عملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الولايات المتحدة على رأس عالم الحوسبة الفائقة في تصنيف Top500 لأقوى الأنظمة، واحتل نظام Frontier من مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL) الذي يعمل على وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC المركز الأول من بطل العام الماضى، ونظام ARM A64X Fugaku اليابانى، ولا يزال فى عملية التكامل والاختبار فى ORNL فى ولاية تينيسي، ولكن سيتم تشغيله في النهاية من قبل القوات الجوية الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية، وفقا لتقرير engadged.

وكان Frontier ، المدعوم من منصة Cray EX من Hewlett Packard Enterprise (HPE) ، هو الجهاز الأعلى بهامش كبير أيضًا، كما إنه أول نظام إكساسكيل حقيقي (معروف)، حيث وصل إلى ذروة 1.1 إكسا فلوب على مقياس لينمارك، وفى غضون ذلك نجح Fugaku في تحقيق أقل من نصف ذلك عند 442 بيتافلوب، وهو ما كان كافياً لإبقائه في المركز الأول خلال العامين الماضيين.

وكان Frontier أيضًا أكثر الحواسيب العملاقة كفاءة أيضًا، تعمل بسرعة 52.23 جيجا فلوب لكل واط ، وتفوقت على نظام MN-3 الياباني لتحتل المركز الأول في قائمة Green500، وقال توماس زكريا مدير مختبر ORNL في مؤتمر صحفي: "حقيقة أن أسرع آلة في العالم هي أيضًا الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة هي ببساطة مذهلة".

وتشمل الأجهزة الأخرى في TOP10 تثبيت نظام HPE Cray EX آخر في EuroHPC في فنلندا (151.9 بيتافلوبس)، ونظام القمة الذى صممته شركة IBM باستخدام 22 نواة (وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات NVIDIA Tesla V100 (148.8 بيتافلوبس) ولورانس ليفرمور سييرا، وهو أصغر -نسخة مقياس القمة التى بلغت 94.6 Pflop / ثانية.

واحتلت الصين المركزين العشرة الأوائل مع Sunway TaihuLight من المركز الوطني للبحوث لهندسة وتكنولوجيا الكمبيوتر الموازية (NRCPC) وTianhe-2A التي بنتها جامعة الصين الوطنية لتكنولوجيا الدفاع (NUDT)، ومع ذلك يشاع أن الصين لديها بالفعل ما لا يقل عن نظامي exascale (وفقًا لمعيار Linmark) على أنظمة Sunway Oceanlite وTianhe-3 الجديدة، ونظرًا للحالة الحالية لسياسات أشباه الموصلات ، فإن الصين لا تكشف عن أى معايير جديدة أو تطورات مهمة.