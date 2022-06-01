شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو واتس آب بيستهلك مساحة تليفونك.. كيف يمكنك زيادتها؟؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد WhatsApp من بين تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا، حيث يتيح للمستخدمين إرسال محتوى وسائط متعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وصور متحركة وميمات وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات، وفي حين أنه يضيف مزيد من الراحة ، فإنه يستهلك أيضًا مساحة تخزين كبيرة على الهاتف الذكي ، وذلك بفضل جميع الصور ومقاطع الفيديو والميمات التي يتبادلها المستخدمون في الدردشة الشخصية أو المجموعات.

ولعل سبب رئيسي آخر وراء ذلك هو أن WhatsApp ينشئ نسخة من جميع محتويات الوسائط المتعددة التي ترسلها أو ترسلها إلى الآخرين، لكن لحسن الحظ ، يوفر WhatsApp ميزة إدارة التخزين المتقدمة التي تتيح للمستخدمين التنقل بسرعة عبر جميع محتويات الوسائط المتعددة وحذفها جميعًا مرة واحدة، وإليك كيفية استخدامه لتفريغ مساحة التخزين على هاتفك الذكي بسرعة.

المتطلبات المسبقة:

- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من WhatsApp

- احصل على نسخة احتياطية كاملة من بيانات WhatsApp الخاصة بك قبل متابعة العملية

خطوات لإدارة بيانات WhatsApp على هاتفك الذكي

1. افتح WhatsApp وتوجه إلى الإعدادات

2. اضغط على التخزين والبيانات

3. الآن ، اضغط على إدارة التخزين

سيؤدي هذا إلى فتح صفحة إدارة التخزين الجديدة مع تفاصيل مثل مقدار مساحة التخزين التي يستهلكها WhatsApp حاليًا على الهواتف الذكية، يتضمن أيضًا أقسامًا مخصصة مثل إعادة التوجيه عدة مرات، أكبر من 5 ميجا بايت من الملفات والمحادثات والمحتوى الجماعي.

4. الآن ، اضغط على خيارإعادة التوجيه عدة مرات واضغط على مربع الاختيار تحديد الكل في الزاوية اليمنى العليا واضغط على أيقونة الحذف

بدلاً من ذلك ، يمكنك أولاً مراجعة جميع الصور وتحديد الصورة التي تريد حذفها يدويًا.

يمكنك أيضًا اختيار دردشة أو مجموعة معينة تلقيت منها معظم المحتوى أو تلك التي تستهلك أكبر مساحة تخزين على الهاتف الذكي.