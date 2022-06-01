شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تحظر رسميًا مصطلحات الألعاب الإنجليزية خوفا على لغتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غزت المصطلحات الإنجليزية كل ركن من أركان فرنسا، مما تسبب في ذعر بين الأصوليين اللغويين، على سبيل المثال يُطلق على المعرض التجارى الذي يحظى بشعبية لدى السياسيين خلال موسم الانتخابات "صنع في فرنسا ".

على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق في الأعمال التجارية وفي أي مكان آخر، قررت الحكومة اختيار الألعاب، وحظرت رسميًا مصطلحات مثل "البث المباشر" و"الألعاب السحابية"، وفقًا لوكالة فرانس برس .

ومن الآن فصاعدًا، يجب استخدام المصطلحين الأكثر تعقيدًا joueur-animateur en direct و jeu video en nuage لأي اتصالات حكومية، وفقا لتقرير engadged.

كما تم إجراء التغييرات بالتشاور مع وزارة الثقافة الفرنسية، التي وصفت في الماضي صناعة الألعاب بأنها قصة نجاح اقتصادي فرنسى، ومع ذلك قال لوكالة فرانس برس إنه قلق من أن المصطلحات الإنجليزية يمكن أن تصبح "حاجزًا أمام الفهم" لغير اللاعبين، (هذه نقطة صلبة، حيث يمكنني أن أشهد أن العديد من الفرنسيين من غير اللاعبين ليس لديهم أدنى فكرة عما يعنيه مصطلح مثل "البث".) كما أعرب حراس اللغة الفرنسية، l'Académie française، عن قلقهم بشأن المصطلحات الإنجليزية في الألعاب ، بعد أن نشر معجمًا للمصطلحات الفرنسية البديلة في عام 2017.

وصدرت التغييرات في الجريدة الرسمية للحكومة، مما يعنى أنها ملزمة لجميع العاملين بالحكومة، ومع ذلك من الصعب رؤيتها تتزايد فى الاستخدام اليومى أو حتى على المواقع الإلكترونية أو الصحف الفرنسية، والجهود السابقة التى بذلتها l'Académie française لاستبدال الانجليزية لم تسر على ما يرام، وفشلت محاولتها لجعل الناس يستخدمون l'access sans fil à internet بدلاً من le wifi ، كما يشير موقع The Local France.