شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تمنح مالكى Cloud Cam كاميرا مجانية عند إيقاف تشغيل الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Amazon بإغلاق خدمة Cloud Cam، وعلمت MacRumors وThe Verge أن أمازون ستقدم لأصحابها كاميرا أمان Blink Mini مجانية واشتراكًا لمدة عام في خدمة Blink Subscription Plus المتطورة (عادةً 100 دولار في السنة) قبل انتهاء وظيفة Cloud Cam في الثاني من ديسمبر.

وسيحصل أصحاب Key Edition أيضًا على مكبر صوت Echo من الجيل الرابع، ومن الناحية المثالية لن تضطر إلى دفع سنت إضافى للإشراف على منزلك فى المستقبل القريب، وفقا لتقرير engadged.

وفى رسالة بريد إلكترونى إلى العملاء، قالت أمازون إنها كانت تغلق خدمة Cloud Cam للتركيز على Blink و Ring وغيرها من المنتجات التي "تجعل منزلك أكثر ذكاءً، وستنهى هذه الخطوة بشكل أساسى تخزين تسجيل الفيديو، لكن الأشخاص الذين يستخدمون Cloud Cam Key Edition كمحور Zigbee سيفقدون أيضًا القدرة على الاتصال بالأقفال الذكية أو إدارة رموز PIN الخاصة بـ Amazon Key

ولا تأتى نهاية الخدمة كمفاجأة بل توقفت Amazon عن تقديم Cloud Cam في نهاية عام 2019 حيث تولى Blink and Ring المسؤولية في النهاية.

وتنضم أمازون إلى Wyze وعلامات تجارية أخرى لإنهاء الكاميرات الأمنية فى وقت قصير نسبيًا، وقد يؤدي هذا أيضًا إلى جعل بعض المستخدمين يدفعون أكثر، وتتطلب بعض ميزات Cloud Cam المجانية، مثل الوصول السريع إلى الفيديو والتسجيل المستند إلى الحركة، ما لا يقل عن 30 دولارًا سنويًا اشتراكًا أساسيًا مع Blink، وهذا سعر ضئيل لكنه أكثر مما كنت تتوقع أن تدفعه.