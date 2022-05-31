أرخص هاتف اقتصادي من سامسونج.. سعر ومواصفات Galaxy M13

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت شركة سامسونج مؤخرا، هاتفا ذكيا جديدا ينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية، وهو جالاكسي M13، الذي يعتبر أرخص هواتفها في 2022.

تصميم الجهاز بلاستيكي بالكامل، ويبلغ وزنه 192 جراما، مع شاشة إتش دي بلس، مقاسها 6.6 بوصة، لكنها تتميز بتردد 90 هيرتز، بدقة بيكسل 266.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12، مع معالج إكسينوس 850 بمعيارية 8 نانومتر، والمعالج الرسومي هو Mali-G52، مع واجهة سامسونج One UI Core 4.1.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا أو 128 جيجا.

وتأتي الكاميرا مع 3 عدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بكسل، وعدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. وعدسة السيلفي ضعيفة بدقة 8 ميجابكسل.

البصمة مدمجة في زر الباور الجانبي، والبطارية سعة 5000 مللي أمبير، مع شاحن بقدرة 15 وات.

ويدعم الهاتف الذكي Galaxy M13 الجديد تقنيات Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 5 و GPS و NFC، كما تم تجهيزه بمستشعر بصمة أصابع، بالإضافة إلى مودم 5G ومنفذ 5ر3 ملم لتوصيل سماعة الرأس ومنفذ لتركيب بطاقتي SIM.

وسيتوفر هاتف Galaxy M13، في 3 ألوان هي: الأخضر الداكن والبرتقالي النحاسي والأزرق الفاتح.

الأسعار

وبالرغم من أن سامسونج لم تعلن عن سعر الهاتف إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن الإصدار الجديد منخفض التكلفة سيأتي بسعر أقل من الطراز السابق الذي أعلنت عنه في شهر مارس الماضي "A13"، مقابل سعر 230 دولارا أي 4278 جنيها مصريا.