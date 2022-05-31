تسريب نموذج Google Pixel 7 وعرضه للبيع على eBay

Google Pixel 7 هاتف جوجل القادم قامت جوجل بالإعلان عن تصميمه في وقت مبكر في مؤتمر Google I/O 2022 حتى تتجنب موجات التسريبات التي تنتشر عن الهاتف بعد ذلك، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي جوجل، وجوجل لن تكون الشركة التي عهدناها بدون تسريبات هواتفها والآن لدينا هاتف Google Pixel 7 الذي تسرب نموذجه وعُرض للبيع على موقع eBay وطبعًا تم حذف المنتج من على الموقع، لكن تعالى نتحدث عن هذا النموذج المسرب

تسريب نموذج Google Pixel 7

النموذج المسرب يشبه الى حد كبير التصميم المتوقع والذي أعلنت عنه جوجل، التصميم في المجمل يشبه بشكل كبير تصميم Google Pixel 6 تقريبًا نفس التصميم باختلافات طفيفة كمساحة الكاميرات التي تبدو بزجاج أقل هذه المرة، تعرف ان هذا النموذج يخص هاتف جوجل بكسل 7 النسخة العادية ليس الـPro من وجود كاميرتين فقط، النسخة البرو ستحمل 3 كاميرات، النموذج يحمل علامة الـPrototypes الخاصة بجوجل مكان حرف الـG المعهود.

لازلنا في انتظار Google Pixel 7 في خريف هذا العام، الهاتف الذي سيحمل الجيل الجديد من معالجات Google Tensor بالإضافة الى تركيب كاميرات قد يتحسن سواء على صعيد السوفتوير او على صعيد الهاردوير نفسه، مع إصلاح أخطاء العام الماضي وتلافي مشاكل الجوجل بكسل 6، لا نتوقع أن تكون هذه آخر التسريبات، العام الماضي ملأت جوجل متاجرها بإعلانات بكسل 6 لكن رغمًا عن ذلك ظهر الهاتف في فيديو تجميع الجهاز، التسريبات لا تترك هواتف بكسل في حالها نهائيًا.

صور الهاتف