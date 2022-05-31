تصنيف Top500.. أمريكا تستعيد صدارة الحواسيب العملاقة من اليابان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - تمكنتت الولايات المتحدة الأمريكية من استعادة الصدارة في مجال الحواسيب العملاقة وفقاً لتصنيف Top500 لأقوى الأنظمة من اليابان.

واحتل نظام فرونتير Frontier من مختبر أوك ريدج الوطني الذي يعمل عبر وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC المركز الأول من بطل في العام الماضي، نظام Fugaku الياباني الذي يعمل عبر وحدات المعالجة المركزية ARM A64X.

ولا يزال نظام فرونتير في عملية التكامل والاختبار في مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي. ولكن يتم تشغيله من قبل القوات الجوية الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية.

وكان فرونتير، المدعوم من منصة Cray EX235a من مؤسسة هيوليت باكارد ومجهزة بمعالجات AMD EPYC 64C بتردد 2 جيجاهرتز، هو الجهاز الأعلى بهامش كبير أيضًا.

وتجمع منصة Cray EX الجديدة بين الجيل الثالث من وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC المحسّنة لـ HPC و AI مع مسرعات AMD Instinct 250X وتوصيل Slingshot-11.

ويمثل فرونتير أول نظام إكساسكيل حقيقي، حيث وصل إلى ذروة 1.102 إكسافلوب على مقياس لينمارك. ويحتوي النظام على إجمالي 8730112 نواة، ويعتمد على إيثرنت جيجابت لنقل البيانات.

وفي غضون ذلك، نجح Fugaku مركز RIKEN للعلوم الحاسوبية في تحقيق أقل من نصف ذلك عند 442 بيتافلوب. وكان هذا كافياً لإبقائه في المركز الأول خلال العامين الماضيين.

ونظرًا لحقيقة أن ذروة Fugaku النظرية أعلى من حاجز 1 إكسافلوب، هناك سبب أيضًا لتسمية هذا النظام بآلة إكساسكيل أيضًا. ومع ذلك، فإن فرونتير هو النظام الوحيد القادر على إثبات ذلك في اختبار HPL المعياري.

وكان فرونتير أيضًا أكثر الحواسيب العملاقة كفاءة أيضًا. ويعمل بتردد 52.23 جيجافلوب لكل واط، وتفوق على نظام MN-3 الياباني ليحتل المركز الأول في قائمة Green500.

وقال مدير مختبر أوك ريدج الوطني: من المذهل أن أسرع آلة في العالم هي أيضًا الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

تشمل الأجهزة الأخرى في TOP10 نظام LUMI في EUROHPC في فنلندا المعتمد على منصة Cray EX من مؤسسة هيوليت باكارد.

ويحتل هذا النظام الجديد الآن المرتبة الثالثة. ويحتوي على 1110144 نواة ولديه معيار HPL لما يقرب من 151.9 بيتافلوبس. وجدير بالذكر أيضًا أن LUMI هو أكبر نظام في أوروبا.

كما يمثل نظام Adastra في GENCI-CINES في فرنسا إضافة جديدة. وحقق ثالث نظام HPE Cray EX جديد درجة مرجعية HPL تبلغ 46.1 بيتافلوبس، وهو ثاني أقوى آلة في أوروبا، بعد LUMI.

وهناك نظام Summit الذي صممته شركة IBM باستخدام وحدات معالجة مركزية للطاقة ذات 22 نواة ووحدات معالجة الرسومات NVIDIA Tesla V100 (148.8 بيتافلوب) ونظام Sierra، نسخة أصغر من Summit بلغت 94.6 بيتافلوبس.

واحتلت الصين المركزين السادس والتاسع مع Sunway TaihuLight و Tianhe-2A. ويوجد النظامان في المركز الوطني للبحوث لهندسة وتكنولوجيا الحاسب الموازية وجامعة الصين الوطنية لتكنولوجيا الدفاع.

ومع ذلك، يشاع أن الصين لديها ما لا يقل عن نظامي إكساسكيل (وفقًا لمعيار لينمارك) عبر أنظمة Sunway Oceanlite و Tianhe-3 الجديدة. ولكن نظرًا للحالة الحالية لسياسات أشباه الموصلات، فإن الصين لا تكشف عن أي معايير جديدة أو تطورات مهمة.