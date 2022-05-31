شراكة جديدة بين “باناسونيك ولايكا” لتطوير تكنولوجيا التصوير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - أعلنت شركتا باناسونيك اليابانية ولايكا الألمانية أنهما توصلتا إلى اتفاقية لتحالف أعمال شامل جديد تحت مسمى L² لتطوير الكاميرات والعدسات وتكنولوجيا التصوير.

وتعد كلتا الشركتين جزءًا من تحالف L-Mount دون مرآة (جنبًا إلى جنب مع سيجما وليتز). وقد قامت باناسونيك بإعارة تقنيتها للكاميرا إلى لايكا.

ومع ذلك، فإن الشراكة الجديدة تتعمق أكثر، حيث تستخدم تقنيات مطورة بشكل مشترك في منتجات العدسة والكاميرا. بينما تظهر علامة L² التجارية في أنشطة التسويق المستقبلية.

وجاء في البيان الصحفي: تستثمر الشركتان من خلال هذا التعاون بشكل مشترك في التقنيات الجديدة التي يمكن دمجها في منتجات الكاميرا والعدسات. وتدمج التقنيات المطورة بشكل مشترك في منتجات لايكا ولوميكس لتعزيز قدرات منتجاتهما.

وأضاف: تستخدم لايكا ولوميكس من الآن فصاعدًا تقنية L²، التي تفتح إمكانيات جديدة لمستخدمي الكاميرا المبدعين، في أنشطتهم التسويقية من أجل تطوير نظام تعاوني على المدى الطويل.

ولا توجد أي معلومات حول موعد رؤية ثمار هذا التعاون. ومع ذلك، فإن الأمر منطقي إلى حد ما. وتميل شركة باناسونيك إلى التراجع مقابل كانون وسوني ونيكون بالرغم من إنتاجها لكاميرات جيدة، وخاصة للفيديو.

وفي هذه الأثناء، تتمتع لايكا بسمعة جيدة في جودة العدسات، ولكنها تحظى باهتمام أقل بكثير بالنسبة لكاميراتها التي لا تحتوي على مرايا لأنها في الغالب نماذج باناسونيك مبالغ في سعرها.

باناسونيك ولايكا تكشفان عن مشروع L²

من خلال التعاون، يمكن أن تكسب باناسونيك بعض المكانة من سمعة لايكا في مجال جودة العدسة. بينما تتمكن لايكا من الوصول إلى المهارة التكنولوجية من باناسونيك.

ويوحد مشروع L² نقاط قوة العلامتين التجاريتين لتكونان رمزًا للتعاون من خلال الجمع بين التقنيات والمعرفة لدى الشركتين في مجالات منتجات الكاميرا والعدسات الجديدة وبرامج الجيل التالي وإنشاء التقنيات والحلول التي تقدم قيمة جديدة في العصر الجديد.

وتتعاون الشركتان منذ شهر أغسطس 2000. ووقعت باناسونيك ولايكا في البداية اتفاقية تعاون لعدسات المعدات الرقمية والمسموعة والمرئية. واتخذتا في عام 2001 قرار التعاون في قطاع الكاميرات الرقمية أيضًا.

ووسعتا منذ ذلك الحين تعاونها التكنولوجي بشكل مطرد. وجرى في عام 2018 تأسيس تحالف L-Mount دون مرآة بالتعاون مع سيجما من أجل استخدام معيار L-mount الذي طورته لايكا لتطويراتهم الخاصة. وسمح ذلك للشركات بتقديم الكاميرات بالإضافة إلى البصريات مع حامل العدسة.