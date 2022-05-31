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“فوكسكون” تتوقع سلاسل توريد أكثر استقرارًا في النصف الثاني لـ 2022

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شركة فوكسكون

أكدت شركة فوكسكون في بيان رسمي لها، أنها تتوقع تحسن الاستقرار في سلاسل التوريد في النصف الثاني من عام 2022.

وصرح يونغ ليو، رئيس شركة فوكسكون، أن الشركة واثقة من استقرار سلسلة التوريد الخاصة بها في النصف الثاني من العام. ففي هذا العام، أدت الموجة الأخيرة من وباء COVID في جميع أنحاء الصين إلى تعطيل الطلب والعرض لجميع المنتجات الإلكترونية الرئيسية بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

وتأثرت فوكسكون، أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات في العالم، بشدة بسبب الإغلاق التام بشنغهاي الذي طال أمده. والآن أكدت الحكومة المحلية أن السكان في المناطق سيتمكنون من العودة إلى العمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وبالإضافة إلى إنتاج عقود التصنيع للمنتجات الإلكترونية، تتطلع فوكسكون أيضًا إلى دخول سوق السيارات الكهربائية (EV) من خلال خط سيارات فوكسكون الخاص بها.

“فوكسكون ” هي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات، احتلت المركز 60 على قائمة مجلة فورتشن “فورتشن 500 العالمية” للعام 2011 لأكثر الشركات دخلاً.

وتعد أكبر مصنع للمكونات الإلكترونية في العالم. من أبرز المنتجات التي تقوم الشركة بصناعتها لصالح شركات أخرى جهاز بلاك بيري، آي فون، آي باد، آي بود، آي باد، كيندل، بلاي ستيشن 3، بلاي ستيشن 4، وي، وي يو، اكس بوكس ون واكس بوكس 360.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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