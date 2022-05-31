قريباً.. هاتف Oppo A77 5G المتميز بنظام تشغيل Android 12

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تستعد شركة Oppo قريباً لإطلاق هاتف Oppo A77 5G، ولقد ظهر الهاتف في قوائم Geekbench بعد إعتماد الهاتف في NBTC، وFCC، وGCF إلى جانب HTML5Test، حيث رصد الهاتف بنموذج رقم CPH2339.

كما أكدت التسريبات الجديدة على أن هاتف Oppo A77 5G يضم معالج بنموذج رقم MT6833V/PNZA الذي يأتي بعدد 6 من الأنوية بسرعة 2.0GHz، و2 من الأنوية بسرعة 2.4GHz، وهو معالج Dimensity 810.

وتأتي رقاقة Dimensity 810 بكرت شاشة Adreno 610، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع نظام Android 12 وواجهة ColorOS.

ولقد سجل الهاتف 591 نقطة في إختبارات Geekbench للأنوية الأحادية و1771 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن الإصدار الأصلي من هاتف Oppo A76 جاء برقاقة معالج Snapdragon 680 4G، وشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 720 في 1612 بيكسل.

كما يأتي الإصدار الأصلي بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.