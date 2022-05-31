الكشف عن مكونات M2 MacBook Air خلال مؤتمر WWDC هذا العام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف الصحافي في وكالة بلومبيرغ مارك غورمان، عن نية شركة آبل الإفصاح عن المكونات المادية لجهاز Mac الجديدة في مؤتمر WWDC هذا العام.

وقد تم رصد تلميحات لما يسمى بـ “realityOS”، وهو نظام التشغيل الذي سمعنا عنه شائعات منذ فترة طويلة والذي يُعتقد أنه سيعمل على تشغيل نظارة الواقع المختلط من أبل. ومنذ ان تم رصد ذلك في كود مصدر أبل في وقت سابق من هذا العام، كان هناك حماس متزايد حول مشروع نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز من أبل، إذ يشاع انه سيتم الإطلاق خلال هذا العام.

كما تم إذكاء شائعات عن إعلان شركة أبل عن نظارتها الذكية عاجلاً وليس آجلاً في وقت سابق اليوم عندما ظهرت علامة تجارية لـ “realityOS”، مع الموعد النهائي للإطلاق في 8 يونيو 2022، بعد يومين فقط من الكلمة الرئيسية في مؤتمر WWDC.

ومع ذلك، أفاد غورمان سابقًا أن إطلاق النظارات الذكية من المحتمل أن يتأخر حتى عام 2023 بعد عدد كبير من مشاكل التطوير، بما في ذلك مشكلات ارتفاع درجة الحرارة من شريحة واحدة على الأقل على قدم المساواة مع M1 Pro، بالإضافة إلى مشكلات الكاميرا والبرامج.