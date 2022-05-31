إعادة إطلاق تيرا (LUNA) 2.0 من جديد.. هل تنجو من الانهيار؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد دو كوون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تيرا فورم لابز، إعادة إطلاق سلسلة تيرا الجديدة، تيرا ٢.٠، والتي تهدف إلى إحياء النظام البيئي تيرا (لونا) وتيرا يو إس دي (UST).

ووفقاً لموقع “كوين تليغراف”، تتضمن خطة إحياء كوون الخاصة بتيرا الانقسام الكلي لسلسلة بلوكتشين الحالية وإعادة إصدار توكنات LUNA للمستثمرين الحاليين بناءً على لقطة قبل حدوث دوامة الموت في أسواق LUNA وUST – مما أدى فعليًا إلى خسائر لا يمكن استردادها للمستثمرين.

تم إطلاق شبكة تيرا ٢.٠ الرئيسية، التي أطلق عليها اسم فينكس-١، اليوم، ٢٨ مايو، وفقًا للجدول الزمني الأصلي الذي حدده مطورو تيرا وبدأت في إنتاج الكتل. كما أبلغ كوون أن خدمات العقدة العامة والمحافظ والمستكشفين سيتبعون الشبكة الرئيسية لبدء البث المباشر بعد فترة وجيزة.

ووفقًا للخطة من الاقتراح الأصلي، الذي أوصى بإصدار توكنات LUNA الجديدة للمستثمرين الحاليين، ذكر كوون أنه يجب أن يكون المستخدمون الآن قادرين على رؤية أرصدة LUNA التي تم إصدارها حديثًا:

“لعرض أرصدة التوكنات في $ LUNA (أو $ LUNA٢ كما تسميها بعض البورصات)، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى المحطة وتحديث الصفحة.”

علاوة على ذلك، يُطلب من المستثمرين الذين يهاجرون عبر بروتوكول الاتصال بين شبكات بلوكتشين (IBC) إنشاء محفظة محطة بنفس دفتر السجلات واتباع الإرشادات المقدمة عند إنشاء المحفظة.

شارك كوون أيضًا رابط بوابة رسمية حيث يمكن للمستخدمين عرض أرصدة محفظة تيرا الخاصة بهم. حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، انضمت العديد من بورصات العملات المشفرة إلى إعادة إطلاق تيرا من خلال المساعدة في عمليات توزيع التوكنات.

من بين العديد من الأنظمة البيئية المشفرة التي وقفت لمساعدة مشاريع تيرا على العودة إلى الحياة، التزمت بي إن بي تشين (BNB) من باينانس بتوفير الاستثمار والدعم للمشاريع التي تفكر في الهجرة من نظام تيرا البيئي.

وفي حديثها إلى كوين تيليغراف، أكدت غويندولين ريجينا، مدير الاستثمار في بي إن بي تشين، عزم الشركة على ضم بناة بارزين من نظام تيرا البيئي:

“يضم نظام تيرا البيئي الكثير من المبدعين والمطورين الموهوبين، ويهدف دعمنا إلى مساعدة هؤلاء البناة والفرق، وبناء مشاريع جديدة على بي إن بي تشين. ومن ثم، فإننا ببساطة مهتمون بدعم المطورين والمشاريع حتى لا يفوتهم الإمكانات المستقبلية”.