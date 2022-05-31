شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حقيبة iPad Mini 6 توفر إمكانية شحن تشبه MagSafe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد شحنًا مريحًا على غرار MagSafe على iPad Mini، فإن أحدث حافظة من Pitaka تحتوي حقيبة MagEZ Case Pro الجديدة للجيل السادس من iPad Mini (المعروف أيضًا باسم iPad Mini 6) على نقاط مغناطيسية في الخلف تمرر الطاقة عبر منفذ USB-C الخاص بجهاز iPad عند استخدامها مع اللوحة المضمنة.

,كذلك يمكنك استخدامه مع MagEZ Charging Stand ، والذي يرفع الجهاز اللوحي ويوفر نقطة شحن ثانية Qi في قاعدته للهاتف أو سماعات الرأس.

هناك بعض الجوانب السلبية لهذا النهج، لا تستفيد علبة Pitaka من المغناطيسات المدمجة في الجزء الخلفي من iPad Mini ، كما أنها تمنع منفذ USB-C من الوصول، مما يتركك مع اللوحة المغناطيسية باعتبارها الطريقة الوحيدة لشحن الجهاز، كذلك يجب على مستخدمها عدم نقل أي بيانات عبر اتصال سلكي أثناء تشغيل الحافظة أيضًا.

والغلاف نفسه عبارة عن مطاط صلب بنمط نسج شبيه بألياف الكربون، والذي يجب أن يوفر الحماية من معظم القطرات المتوسطة، كما أنه لا يغطي الشاشة مثل حافظات أوراق Apple ، لذلك قد ترغب في إقرانها بنوع من واقي الشاشة حسبما نقل تقرير لموقع ذا فيرج.

على الجانب الإيجابي، تسمح العلبة بشحن Apple Pencil على الجانب الأيمن، وهناك ملحق صغير يمسك بالقلم الرصاص ويثبته في مكانه بشكل أفضل عندما تضع جهاز iPad في حقيبة.

وبغض النظر عن هذه الجوانب السلبية، فإن MagEZ ترقى بالتأكيد إلى الجزء السهل من اسمها، لأن الشحن يتطلب فقط وضع العلبة بالقرب من القاعدة وترك المغناطيس يقوم بعمله، الجاذبية المغناطيسية قوية، وسيحمل الحامل جهاز iPad بسهولة في الاتجاه الأفقي أو الرأسي، (يميل الحامل أيضًا، لكنه لا يحتوي على أي تعديل للارتفاع.)

ولا تأتي العلبة ولا الحامل مع لبنة شحن، وتوصي Pitaka بما لا يقل عن 45 واط USB-C Power Delivery لبنة إذا كنت تريد شحن iPad وهاتف بأقصى سرعة في نفس الوقت على الحامل. (تدعم القاعدة شحن 7.5 وات باستخدام أجهزة iPhone أو شحن حتى 15 وات باستخدام أجهزة Qi الأخرى.)

ويجب أن تكون ملتزمًا حقًا بالرغبة في الشحن المغناطيسي لجعل هذا الإعداد جديرًا بالاهتمام، على الرغم من أنه لا العلبة ولا الحامل رخيصين بشكل خاص، ولكن إذا لم يكن ذلك مانعًا لك، فمن المفترض أن يتوفر كلا الملحقين اعتبارًا من نهاية مايو أو بداية يونيو.