شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يكشف أبرز معالم رحلته إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إقامته التي استمرت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، كان رائد الفضاء الألماني ماتياس مورير يتحدث عن شعور العيش والعمل في الفضاء.

سافر رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon جنبًا إلى جنب مع زملائه في Crew-3 توم مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون في نوفمبر 2021.

كانت أول رحلة فضائية لماورر، لذلك كان هناك الكثير مما يثير حماسته لأنه عاش الحياة في ظروف الجاذبية الصغرى لأول مرة.

عندما سُئل ماورر عن أهم ما يميزه عن المهمة، تحدث عن الرحلة إلى المدار على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، حيث نظر إلى الأرض والسير في الفضاء، واصفًا التجربة بأنها "مثل الدخول إلى عالم جديد" حسبما نقل موقع Digitartlends.

خلال الرحلة الاستكشافية 66 لمحطة الفضاء الدولية التي استمرت ستة أشهر، والتي استمرت من أكتوبر إلى مارس، قال ماورير إنه وزملاؤه التقطوا 120 ألف صورة مذهلة.

مع هذه الصور العديدة، لا بد أن أصدقاء وأقارب رائد الفضاء يخافون من اللحظة التي يعرضها عليهم عرض لقطات "إجازته"، على الرغم من أنه أضاف أنه يأمل في تجميع "أفضل" مجموعة.

وصف ماورر أيضًا العودة "المذهلة" للوطن حيث توجهت Crew Dragon إلى هبوط رشاش المياه قبالة سواحل فلوريدا في مايو 2022.

قال ماورير: "أثناء الركوب عبر البلازما، رأيت كل الضوء الملون خارج الكبسولة، ثم تتراكم Gs، خرجت المظلات وكان هناك الكثير من الدوران".

"كانت تلك هي اللحظة التي كنت أكثر قلقا بشأنها - كيف سأرد على كل هذا الدوران عندما تخرج المظلات؟ هل سأصاب بدوار البحر ومرض الحركة، هل سأتقيأ بعد ذلك؟ - لكنني كنت سعيدًا جدًا حيث كان كل شيء على ما يرام وشعرت بالرضا".

وتعليقًا على الحياة مرة أخرى على الأرض، قال ماورر إنه على الرغم من شعوره بثقل الجاذبية على رأسه ورقبته بعد عودته، إلا أنه يقدر أيضًا الظروف الأكثر شيوعًا.

تحدث رائد الفضاء أيضًا عن كيف غيرته الرحلة، وقيمة العمل العلمي في محطة الفضاء الدولية، وماذا سيفعل بشكل مختلف، إن وجد إذا كانت لديه فرصة أخرى للتوجه إلى الفضاء.