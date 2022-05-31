شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيبك" تعود إلى منافسة "فورتنايت" مع حدث كبير فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيبك جيمز عن خططها لاستضافة مسابقة فورتنايت شخصية في نوفمبر، وهو أول حدث Fortnite تنافسي شخصي كبير منذ كأس العالم فورتنايت في عام 2019.

وسيعقد الحدث القادم، FNCS Invitational 2022، في 12 و13 نوفمبر في مركز Raleigh للمؤتمرات في ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت Epic في منشور مدونة بعنوان "The Fortnite Team": "سنقوم بدعوة مجموعة مختارة من أفضل FNCS Duos من جميع أنحاء العالم الذين ستتاح لهم الفرصة للمنافسة في ردهة واحدة للحصول على حصة من مجموع جوائز 1000000 دولار".

وتؤكد الشركة أن صحة اللاعب وسلامته هي "الأولوية الأولى لعقد أي حدث شخصي" وتحذر من أنه قد يتم إعادة جدولة الحدث إذا "تغيرت اتجاهات الصحة العامة أو تغيرت القوانين أو التوصيات الإقليمية في أي وقت من هذا القبيل." حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ليس من الواضح ما إذا كانت Epic تخطط لنوع ما من كأس العالم Fortnite لعام 2023، نسخة 2019 من هذا الحدث، الأول والوحيد من كأس العالم Fortnite حتى الآن، كان لمدة ثلاثة أيام مع مجموع جوائز بقيمة 30 مليون دولار.

لكن في أبريل 2020، قالت Epic إنه ستكون هناك كأس العالم بسبب جائحة COVID-19، وفي نهاية ذلك العام قال إنه لن يكون هناك كأس العالم 2021.

واستمرت Epic في استضافة مسابقات Fortnite عبر الإنترنت، ولكن يبدو أن الإعلان عن FNCS Invitational 2022 يشير إلى أن Epic تتطلع لاستضافة بطولات شخصية مرة أخرى.

وتقترب فورتنايت من نهاية موسمها الحالي ولديها حدث كبير داخل اللعبة مخطط له في الرابع من يونيو.