شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تجهز وحدة الطاقة للإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" عن بدء العمل لإعداد وحدة الطاقة للمحطة الفضائية الوطنية الجديدة للإطلاق حسبما نقلت RT.

ويشير روجوزين، خلال حديثه في مركز الملاحة الفضائية والطيران بموسكو، إلى أن "روس كوسموس" لن تنتظر الانتهاء من تصميم النموذج الأولي للمحطة الفضائية الوطنية الجديدة، وسوف تحضر وحدة العلوم والطاقة لإطلاقها باعتبارها أول عناصر المحطة الجديدة.

ويقول، "سأوضح ماذا يجب أن نعمل هناك. نحتاج إلى وحدة إضافية لوحدة الطاقة، تحمل بداخلها أجهزة تعمل للحفاظ على توازن واتجاه هذا المجمع الأولي في المدار، وأعتقد أننا سنبدأ بهذا العمل فورا".

ويضيف، "لقد اتفقنا بشأن الوحدة العلمية والطاقة، لذلك لن ننتظر الانتهاء من وضع التصميم الأولي للمحطة الفضائية الروسية الجديدة".

ويشير روجوزين إلى أن وحدة الطاقة العلمية مكتملة تقريبا، ولكن لن ننقلها إلى المحطة الفضائية الدولية، لأن مدة تشغيلها ستنتهي قريبا.