فيس بوك يفاجئ مستخدميه ويزيل «الخاصية المفضلة»

الشارقة - اميمة ياسر -

فوجئ الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل أيام، بإزالة خاصية لاقت شعبية كبيرة لديهم في الأعوام الأخيرة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إنه منذ السبت الماضي، تفاجأ مستخدمي فيس بوك بعودة الموقع على الهاتف إلى اللون الأبيض، لتختفي خاصية "الوضع المظلم" التي تتيح للمستخدمين التصفح بخلفية داكنة، تريح العينين عند الرؤية الليلية.

وبحسب الصحيفة، تعرضت خاصية الظلام للعطل منذ السبت الماضي، على جميع أجهزة آبل، مما أدى لإزالتها من الاختيارات.

وأفادت مواقع تهتم بالشأن التقني بأن العطل قد يكون سببه عطل في النظام للموقع، وليس مشكلة عامة، مشيرة إلى أن المواقع التابعة لفيس بوك ايضاً (انستجرام وواتساب) لا تواجه نفس المشكلة.

و"الوضع المظلم" هو أحد إعدادات العرض لواجهات المستخدم والتي عند تنشيطها تعرض نصا أبيض على خلفية داكنة.

وفي السنوات الأخيرة، تم إدخال هذه الميزة في محاولة لجعل واجهاتهم أقل حدة وإشعاعاً على أعين المستخدمين.

وتعتبر خاصية وضع الظلام من أكثر الإضافات نجاحاً على فيس بوك، حيث اعتمدها مئات الملايين، بسبب المظهر الأنيق والراحة للعينين.