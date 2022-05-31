شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو RealityOS من آبل لسماعات الرأس؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر RealityOS - الأسم الذي تستخدمه آبل لنظام التشغيل الذي يعمل على سماعة الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي يُشاع عنها - في ملف علامة تجارية رصده باركر أورتولاني.

وكانت بلومبرج نيوز أول من أبلغ عن العلامة التجارية لـ "نظام التشغيل الواقعي" في عام 2017، وظهرت إشارات إلى الأسم في برامج آبل.

ولم يتم تقديم طلب العلامة التجارية رسميًا من قبل آبل، ولكن من الممارسات الشائعة للشركات الكبيرة التقدم بطلب للحصول على علامات تجارية تحت أسماء شركات لمرة واحدة - مثل Realityo Systems LLC ، في هذه الحالة - في ولاية ديلاوير لغرض وحيد هو الصيانة عدم الكشف عن هويته.

ويعد تطبيق العلامة التجارية أحدث دليل على أن شركة آبل على وشك الإعلان عن سماعة الرأس التي طالما ترددت شائعات عنها، يأتي ذلك في أعقاب الأخبار في وقت سابق من هذا الشهر بأن مجلس إدارة الشركة قد جرب الجهاز القابل للارتداء، وهي ممارسة شائعة قبل الإطلاق العام.

وفي يناير أفادت بلومبرج نيوز أنه تم التخطيط لإصدار سماعة الرأس في أواخر عام 2022 بعد إعلان في مؤتمر مطوري الشركة، ولكن قد يتأخر ذلك بسبب تحديات التطوير، قد يتم إطلاق سماعة الرأس الآن في عام 2023، وفقًا لبلومبرج.

وتشير وثائق العلامة التجارية إلى "أجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء" ويقال إنها تتعلق "بتصميم وتطوير أجهزة الكمبيوتر والبرامج والأجهزة الطرفية وألعاب الكمبيوتر والفيديو." كان تصميم ووظائف سماعات الرأس من آبل مصدرًا للكثير من التكهنات على مر السنين، لكن معظم التقارير تشير إلى أنها ستكون قادرة على تقديم مزيج من تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مما يغمر المستخدم في محتوى افتراضي بالإضافة إلى طبقات افتراضية لعناصر على بيئات العالم الحقيقي.

ومن المهم ملاحظة أن العلامة التجارية RealityOS لم يتم التقدم لها من قبل آبل نفسها، وبدلاً من ذلك تم تسجيلها من قبل شركة تسمى "Realityo Systems LLC". لكن أورتولاني أفاد بأنه لا يبدو أن Realityo لها أي حضور عام ، مما يشير إلى أنها شركة وهمية تستخدمها شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها لإخفاء مشاركتها بحسب ما نقله موقع ذا فيرج التقني.

وبحسب ما ورد اتبعت آبل نفس النهج في الماضي، وفقًا لتقارير 9to5Mac ، باستخدام شركة وهمية تسمى "Yosemite Research LLC" لتسجيل أسماء تحديث macOS مثل Yosemite و Big Sur و Monterey.

وتم تسجيل كل من Realityo Systems LLC و Yosemite Research LLC في نفس العنوان ، مما يعني بشكل كبير أن آبل تقف وراءهما بحسب التقرير، كذلك لا تسرد ملفات RealityOS للعلامة التجارية وعلامة الخدمة أي أمثلة لاستخدام الاسم في الأماكن العامة (بمعنى أن المنتج المرتبطون به لم يتم إصداره بعد) ، كما أنهما التطبيقان الوحيدان المرتبطان بـ Realityo Systems.

تم اكتشاف التطبيقات قبل أيام فقط من موعد انطلاق مؤتمر المطورين السنوي لشركة آبل الأسبوع المقبل في السادس من يونيو، وهي مدرجة في المواعيد النهائية في الثامن من يونيو، مما أدى إلى تكهنات بإمكانية الإعلان عن سماعة الرأس خلال الكلمة الرئيسية لشركة آبل، لكن مارك جورمان من بلومبرج يشير إلى أن توقيت تاريخ الثامن من يونيو من المحتمل أن يكون مصادفة، ويتزامن مع الموعد النهائي القانوني الرئيسي الذي يأتي بعد ستة أشهر من تقديم العلامة التجارية في الأصل. غرد غورمان: "ربما سنرى ذلك في مؤتمر WWDC، لكن طلب العلامة التجارية ليس دليلًا على ذلك".