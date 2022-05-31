شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الوصول إلى "الإعدادات المتقدمة" على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الإعدادات المتقدمة على انستجرام أحد تلك الأشياء التي يصعب على المستخدمين تحديد موقعها قليلاً، والتى تتيح للمستخدمين المزيد من الخيارات خاصة فيما يتعلق بإدارة التطبيق، وللوصول إليها يمكن اتباع الخطوات التالية كما يلى:

1. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك واضغط على أيقونة + وحدد المنشور.

2. حدد الصورة التي تريد تحميلها وانقر على زر السهم في الزاوية اليمنى العليا.

3. سيتم نقلك إلى الشاشة كما هو موضح في الصورة أدناه.

4. في الجزء السفلي ، ستجد خيارات إعدادات متقدمة لها إعدادات متعددة ستساعدك على تخصيص منشورك وفقًا لذلك.

إليك ما تتضمنه خيارات الإعدادات المتقدمة: - إخفاء عدد مرات الإعجاب وعرض هذه المنشور: سيؤدي تشغيل هذا التبديل إلى إهمال الآخرين من رؤية عدد الإعجابات ومشاهدات منشورك.

- إيقاف تشغيل التعليق: لن يسمح هذا الإعداد للآخرين بالتعليق على مشاركتك.

- شارك منشوراتك على Facebook: إذا تم ربط حسابيك على انستجرام و Facebook ، فسيتم مشاركة منشورك تلقائيًا على Facebook.

- كتابة نص بديل: سيساعد ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية على فك رموز منشورك.

- إضافة ملصق شراكة مدفوعة: يمكنك أيضًا وضع علامة "شريك تجاري"، ومع ذلك، فإن هذا الخيار متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم حساب تجاري.

- الحد الأدنى للسن: يمكنك تعيين حد أدنى للسن يطلب من الأشخاص أن يكونوا عمرًا معينًا قبل مشاهدة منشورك.