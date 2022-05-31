شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاض أمريكى يمهل شركة أبل 21 يوما للرد على دعوى Cydia ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاضٍ أمريكي استئناف شركة آبل لرفض دعوى قضائية معدلة لمكافحة الاحتكار رفعها منشئ Cydia، وهو متجر تطبيقات لأجهزة iPhone مكسورة الحماية، مما يمهل صانع أيفون 21 يومًا للرد على الشكوى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

ورفضت قاضي مقاطعة كاليفورنيا، إيفون غونزاليس روجرز، طلب شركة آبل برفض القضية، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Verge، ورفع جاي فريمان، مطور Cydia، دعوى قضائية لأول مرة ضد شركة أبل في عام 2020، زاعمًا أن شركة أبل "اكتسبت بشكل خاطئ القوة الاحتكارية وحافظت عليها" في توزيع تطبيقات iOS ومدفوعاتها.

و"حرمت" أبل متاجر تطبيقات الطرف الثالث من "القدرة على التنافس مع متجر التطبيقات"، وأغلق فريمان متجر Cydia في عام 2018، وتقول الشكوى الجديدة أنه في الفترة من 2018 إلى 2021 ، نفذت أبل تغييرات "أكثر قوة" في نظام التشغيل iOS والتي يُزعم أنها منعت Cydia ومتاجر التطبيقات البديلة الأخرى من توفير تطبيقات "قابلة للاستخدام" لأجهزة iPhone.

وفي الوقت نفسه، قامت Epic Games ، الشركة المصنعة للعبة Fortnite ، بتحدي شركة أبل لموقفها من أن متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية قد تعرض أمن iPhone للخطر، وفي ملف قضائي جديد ، قال Epic إنه إذا كان بإمكان أبل السماح بالتحميل الجانبي على أجهزة Mac وما زالت تتصل بهذه الأجهزة آمنة، فمن المؤكد أنها يمكن أن تفعل الشيء نفسه مع iPhone.

وفي العام الماضي، حكم قاضٍ أمريكي في قضية Epic Games ضد أبل المحلية بأن شركة أبل ليس لديها احتكار في السوق ذات الصلة.

ومع ذلك، قررت المحكمة في كاليفورنيا أن شركة أبل لا يمكنها منع المطورين من إضافة روابط لأنظمة دفع بديلة خارج الأنظمة القائمة على App Store، وقالت شركة آبل إن السماح بالتحميل الجانبي قد يخاطر "بمعلومات المستخدمين الأكثر حساسية وخصوصية".