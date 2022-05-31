شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير ما تحفظ رقمه.. اعرف كيف يمكنك إرسالة رسالة لشخص ما على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا ، وعلى الرغم من أنه سهل الاستخدام للغاية ، إلا أن هناك بعض "المشكلات" المتعلقة به، فمثلا لا يوجد حل رسمي لإرسال رسائل واتس آب إلى أرقام غير محفوظة ، بهذه البساطة التي قد تبدو.

ورغم أن هذه ميزة مفيدة لأن العديد من إعدادات الخصوصية في واتس آب تقتصر على "جهات الاتصال الخاصة بي" ، وقد لا ترغب في وجود كل شخص في دفتر هاتفك، لكن هناك بعض تطبيقات الجهات الخارجية التي تسمح لك بإرسال رسائل واتس آب دون إضافة جهات اتصال، ولكن لا يُنصح باستخدام هذه التطبيقات لأنها قد تعرض أمانك للخطر وقد تؤدي إلى حظر حساب واتس آب الخاص بك.

ونتيجة لذلك، من الأفضل دائمًا تجنب مثل هذه التطبيقات.

1. افتح متصفح الإنترنت على هاتفك أو على جهاز الكمبيوتر.

2. قم بنسخ هذا الرابط ولصقه http://wa.me/91xxxxxxxxxx.

3. يجب وضع رقم الهاتف بالإضافة إلى رمز البلد (91) بدلاً من "xxxxxxxxxx".

4. اضغط على "ادخال / enter" لفتح الرابط.

5. سيتم توجيهك إلى واتس آب إذا نقرت على زر الرسالة الأخضر.

ويعتبر واتس آب مجهز بالكثير من آليات الأمان، حيث يوفر تشفيرًا شاملاً، ويتم تشفير جميع الرسائل المرسلة من خلال النظام الأساسي، ولا يتمكن من الوصول إليها إلا المرسل والمتلقي، حتى لو أراد واتس آب ذلك، فلن يتمكن من قراءة اتصالاتك.