شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تحديد موقع وقوف السيارات فى خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت خرائط جوجل، أحد التطبيقات الشائعة المستخدمة لأغراض الملاحة، ميزة - حفظ موقع وقوف السيارات الخاص بك، ستتيح لك هذه الميزة تذكر المكان الذي أوقفت فيه سيارتك، كل ما عليك فعله هو إيقاف سيارتك وفتح التطبيق وتحديد الموقع. سيخزن كل التفاصيل ويساعدك في العثور على سيارتك بسهولة.

ستحفظ الميزة الجديدة موقعك الحالي وتضع رمز P ملحوظًا على الخريطة، لن يكون هذا كافيًا لموقف سيارات متعدد الطوابق، يمكنك إضافة واجهة جديدة لحفظ المعلومات الأخرى، على سبيل المثال، يمكنك ضبط موقع النقطة أو كتابة ملاحظات أو إضافة صور إلى مكان وقوف السيارات.

كيفية تحديد موقع وقوف السيارات في خرائط جوجل

قبل استخدام هذه الميزة:

هناك بعض المتطلبات الأساسية التي تحتاج إلى التأكد منها.

يجب أن يكون لديك الإصدار المحدث من تطبيق جوجل وتطبيق خرائط جوجل.

يجب أن يعمل هاتفك الذكي على أندرويد Marshmallow أو أعلى أو iOS 10 أو أعلى.

تأكد من تمكين خدمات الموقع على هاتفك الذكي. يجب منح خدمة Google Assistant جميع الموافقات اللازمة.

كيفية حفظ مكان لوقوف السيارات في خرائط جوجل:

الخطوة 1: تحتاج إلى إيقاف سيارتك.

الخطوة 2: بمجرد إيقاف سيارتك، ستحتاج إلى فتح تطبيق خرائط جوجل.

الخطوة 3:اضغط على Blue Pin، الذي يمثل موقعك الحالي.

الخطوة 4: بعد النقر ستظهر لك ثلاثة خيارات على الشاشة.

الخطوة 5: اختر خيار Save Your Parking.

الخطوة 6: يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل، بما في ذلك الصور ورقم الموقف وما إلى ذلك.

سيتم وضع علامة على مكان وقوف سيارتك على خرائط جوجل.

كيفية البحث عن موقع السيارة المتوقفة

عندما تريد العثور على سيارتك أو مركبتك المتوقفة على خرائط جوجل، ما عليك سوى فتح التطبيق والنقر على خيار قراءة "Saved Parking".

يمكنك النقر فوق الاتجاه والتوجه نحو نفس الشيء عن طريق الضغط على Start لتشغيل التنقل.

بدلاً من ذلك يمكنك استخدام مساعد جوجل لنفسه.

بمجرد إيقاف سيارتك، يمكنك أن تطلب من "مساعد جوجل" حفظ موقع موقف سيارتك بقول "تذكر المكان الذي ركنت فيه سيارتك".

وبالمثل عندما تريد العثور على سيارتك المتوقفة، يمكنك أن تطلب من مساعد جوجل تحديد "أين سيارتي".