شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدعم برنامج ShareChat الهندى فى جولة تمويل بقيمة 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت الشركة الأم لـ ShareChat الهندية ما يقرب من 300 مليون دولار في تمويل جديد من الفابت الشركة الأم لجوجل، وعملاق الإعلام Times Group وTemasek Holdings السنغافورية، حيث تقدر قيمة شركة وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 5 مليارات دولار، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدران مشاركان في مناقشات الصفقة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر الإعلان عن اتفاق الأسبوع المقبل.

وهذا هو ثاني استثمار رئيسي لشركة جوجل فى مساحة الفيديو القصيرة في الهند، بعد أن دعمت سابقًا Josh، التي تتنافس مع شركة Moj الشقيقة لـ ShareChat.

وقال أحد المصادر إن استثمار جوجل في سوق هابطة للشركات الهندية الناشئة يُظهر الرغبة في قطاع الفيديو القصير وأطروحة استثمار الشركة الناشئة.

وتكافح الشركات التكنولوجية الناشئة في الهند، التي جمعت مبلغًا قياسيًا قدره 35 مليار دولار في الصناديق الجديدة في عام 2021، لجمع الأموال مع مخاوف حوكمة الشركات التي تلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة للمستثمرين الذين يواجهون حالة من عدم اليقين الجديدة في الأسواق العالمية.

واشتهرت تطبيقات الفيديو القصيرة مثل Moj وJosh بعد أن حظرت الهند في عام 2020 تيك توك من ByteDance وبعض التطبيقات الصينية الأخرى بعد اشتباك حدودي مع الصين وفقا لرويترز.

لدى ShareChat حاليًا 180 مليون مستخدم نشط شهريًا، تمتلك Moj جنبًا إلى جنب مع MX TakaTak التي استحوذت عليها Mohalla مؤخرًا، قاعدة مستخدمين مجمعة تبلغ 300 مليون مستخدم وفقًا لأحد المصادر.

وتم تقييم ShareChat مؤخرًا عند 3.7 مليار دولار في جولة تمويل بقيمة 266 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك Alkeon Capital و Temasek.