شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بكسل تابلت يتضمن دعما لأجهزة الأقلام الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يدعم جهاز بكسب تابلت القادم من جوجل معيار USI (Universal Stylus Initiative) عبر المصنّعين، مما يسمح باستخدامه مع مجموعة من أقلام الطرف الثالث، إذا تم تصديق إدخال تم اكتشافه مؤخرًا في قائمة USI للمنتجات المعتمدة.

يسرد الإدخال الذي رصده عبر NuGiz ، جهازًا من جوجل يحمل اسم المنتج "Tangor" ورقم الطراز "Tablet"، والتي يُفترض أنها أسماء عناصر نائبة للجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد والذي أعلنت عنه جوجل في وقت سابق من هذا الشهر.

ويو أس أى هو معيار قلم على مستوى الصناعة انضمت إليه جوجل في 2018 حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وهو مدعوم بالفعل عبر مجموعة من أجهزة كروم بوك، مما يسمح باستخدامها مع مجموعة متنوعة من أقلام الشاشة من جهات تصنيع مختلفة.

في حين أن هناك الكثير من عروض أجهزة الكمبيوتر اللوحية ذات الملكية الفكرية / التي تعمل بنظام أندروف (مثل S Pen من سامسونج لأجهزة جلاكسى اللوحية)، لم يتم اعتماد أي أجهزة لوحية للعمل مع معيار USI العالمي.

أول جهاز لوحي أندرويد لدعم USI

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت USI عن الإصدار 2.0 من المعيار، يتضمن هذا الإصدار ميزة الشحن اللاسلكي الجديدة التي يمكن أن تسمح بشحن الأقلام المتوافقة بمجرد وضعها بجوار جهاز مدعوم، على غرار ما تقدمه آبل مع Apple Pencil 2 وتحديد أجهزة آيباد، ليس من الواضح أى إصدار من جهاز جوجل اللوحي القياسي قد يدعمه.

كما تلاحظ 9to5Google، يبدو أنه من غير المعتاد ظهور جهاز جوجل اللوحي في قاعدة بيانات USI في وقت مبكر، بعد أن قالت جوجل إنها تستهدف إصدار 2023، وفقًا لـ Wayback Machine، ظهرت القائمة لأول مرة في وقت ما بعد يناير.