شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة "لونا – 25" الروسية تخضع لاختبارات أخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مسبار "لونا – 25" القمري الروسي الذي يُستأنف بإطلاقه البرنامج القمري الروسي لاختبارات ختامية حسبما نقلت RT.

ثم سيتخذ قرارا بموعد نهائي لإطلاقه، أعلن ذلك رئيس قسم علم الكواكب في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيجور ميتروفانوف. قائلا إن الاختبارات الختامية تجري وفقا للجدول الزمني وسيتُخذ قرار بموعد إطلاق المسبار بعد انتهائها.

ومع ذلك فإن مصدرا في القطاع الفضائي الروسي صرّح لوكالة "تاس" الروسية أن موعد إطلاق المسبار سيتخذ نهاية يونيو.

يذكر أن "لونا – 25" يجب أن يصبح مسبارا روسيا أول يطلق إلى القمر، وكان يفترض أولا أن يطلق صيف عام 2022، بينما أعلن مدير عام مؤسسة "رور كوسموس" الفضائية الروسي، دميتري روجوزين في كلمة ألقاها في منتدى "الآفاق الجديدة" التنويري الروسي أن مسبار " لونا – 25" سيطلق إلى القمر نهاية سبتمبر المقبل.

وقال إن الغاية من المشروع هي دراسة القمر في منطقة قطبه الجنوبي، ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوجوسلافسكي" القمرية .