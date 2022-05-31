شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول مدفوعات الموبايل لـ1.2 تريليون دولار عالميا بحلول 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد صدر اليوم الأثنين 30 مايو 2022 أن قيمة مدفوعات الهاتف المحمول عن بُعد الموثقة بيومتريا من المرجح أن تصل إلى 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2027، من 332 مليار دولار في عام 2022.

وتستخدم هذه المعاملات القياسات الحيوية، عادةً التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، لمصادقة مدفوعات الهاتف المحمول عن بُعد، ويعد هذا النمو بنسبة 365٪، وفقًا لأبحاث Juniper، مدفوع بالتغييرات التنظيمية الأخيرة، مع إدخال SCA (مصادقة قوية للعملاء) دفع اعتمادًا أكبر.

ودفع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة بـ PSD2 (توجيه خدمات الدفع الثاني) المؤسسات المالية إلى تطبيق المصادقة البيومترية، ولتلبية هذا المطلب، استفادت المؤسسات المالية من إمكانات المصادقة البيومترية للهواتف الذكية ؛ تسريع تبني التكنولوجيا.

ووجد البحث أن حجم مدفوعات الهاتف المحمول عن بُعد الموثقة بيومتريًا ستنمو بنسبة 383 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة ، لتصل إلى 39.5 مليارًا على مستوى العالم بحلول عام 2027، وحدد البحث الجديد حلول الدفع من OEM (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية)، بما في ذلك Apple Pay، كمحرك لاعتماد القياسات الحيوية للدفع عبر الهاتف المحمول.

وذكر التقرير: "يجب على بائعي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية استخدام تأثيرهم على تصميم الهواتف الذكية لتعزيز أنظمة المقاييس الحيوية المضمنة داخل الأجهزة والتأكد من الحفاظ على الأمن مع ظهور تهديدات جديدة"، وللحفاظ على الثقة وتقليل الاحتيال ، تقوم المؤسسات المالية بتنفيذ مصادقة تصعيدية ، حيث يتم تصعيد بعض المعاملات للموافقة البيومترية بناءً على تقييم المخاطر.

ووجد التقرير أن التعرف على الوجه يمهد الطريق لمزيد من اعتماد القياسات الحيوية في مدفوعات الهاتف المحمول، مع حلول الدفع من OEM التي تستفيد من الانتشار القريب لإمكانيات التعرف على الوجه لتوفير تجارب تسجيل خروج خالية من الاحتكاك للعملاء.

وقال التقرير: "مع تزايد استخدام التعرف على الوجه، أصبحت التكنولوجيا هدفًا للجهات الخبيثة التي تستخدم تقنيات انتحال متقدمة ، مثل هجمات الحقن الرقمي"، واستجابة لذلك، يجب على بائعي المصادقة عبر الأجهزة المحمولة إعطاء الأولوية لتصميم وتنفيذ تقنيات الكشف عن الفعالية المحسّنة ومكافحة الانتحال، لمكافحة الدور المتطور باستمرار للاعبين المحتالين وضمان عدم المساس بالأمان.