شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: الصين تقود العالم فى السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك اليوم الاثنين إنه مهما كان رأي العالم في الصين، فإن البلاد تقود السباق في مجال السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتمتلك Tesla واحدًا من مصانعGigafactory في شنغهاي والذي يواجه حاليًا مشكلات لوجستية بسبب عمليات الإغلاق Covid-19 ويعود ببطء إلى المسار الصحيح.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: "يبدو أن القليل منهم يدركون أن الصين تقود العالم في مجال توليد الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، ومهما يكن ما قد تعتقده عن الصين، فهذه مجرد حقيقة"، وكان ماسك، الذي رفض تصنيع سيارات تسلا في الهند ما لم يُسمح للحكومة ببيع وتقديم الخدمة لسياراتها الكهربائية، يشيد دائمًا بالصين وثقافة عملها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon إن الشعب الأمريكي لا يرغب في العمل بينما يكون نظرائهم الصينيون أفضل حالًا عندما يتعلق الأمر بإنهاء الوظيفة، وقال أغنى رجل في العالم، خلال قمة "فاينانشيال تايمز مستقبل السيارة"، إن الصين هي أرض الأشخاص الموهوبين.

وقال للجمهور "أعتقد أنه ستكون هناك بعض الشركات القوية للغاية القادمة من الصين ، وهناك الكثير من الأشخاص الموهوبين للغاية الذين يعملون بجد في الصين والذين يؤمنون بقوة بالتصنيع"، وأضاف ماسك: "لن يحرقوا زيت منتصف الليل فحسب، بل سيحرقون الزيت في الثالثة صباحًا، ولن يغادروا حتى نوع المصانع، بينما في أمريكا يحاول الناس تجنب الذهاب إلى العمل على الإطلاق".

وقال Musk أيضًا أن الاستحواذ المقترح على Twitter بمبلغ 44 مليار دولار لن يؤثر على عملياته في الصين، وتستضيف Tesla Giga Shanghai حاليًا التجميع النهائي لطرازي Tesla Model 3 وTesla Model Y.

وتقوم Tesla أيضًا ببناء فرق الهندسة والتصميم في الصين، وفي عام 2021، تم تسليم ما يقرب من 85 في المائة من المركبات الكهربائية المباعة على مستوى العالم للعملاء في البر الرئيسي للصين وأوروبا.

وتم بيع أكثر من 3.2 مليون مركبة كهربائية في البر الرئيسي للصين في عام 2021 - تم بيع نصف جميع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، وتم بيع أكثر من 2 مليون سيارة في البلاد في عام 2020، وفقًا لجيسون لو، المحلل الرئيسي في شركة أبحاث السوق Canalys.