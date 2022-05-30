شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يصيب بعض خدمات النسخة التجريبية من واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصاب عطل بعض خدمات النسخة التجريبية من تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتساب.

وذكر موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) التقني، أنه تلقى تقارير حول بعض المشكلات في النسخة التجريبية من التطبيق الخاص بنظام تشغيل أندرويد.

وأوضح الموقع أن بعض المستخدمين يواجهون أعطالًا عند إجراء مكالمات فيديو، ومن المستحيل إرسال تحديثات الحالة عندما يكون لديك الكثير من أرقام الهواتف في دفتر العناوين الخاص بك.