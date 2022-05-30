شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تسلا.. سبيس إكس تقبل قريبا عملة Dogecoin للبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير التكنولوجي Elon Musk إن شركته الفضائية SpaceX ستقبل قريبًا Dogecoin كخيار دفع للبضائع ، للانضمام إلى تسلا، وقد بدأت شركة السيارات الكهربائية في قبول العملة المشفرة في يناير، وفقًا لتقارير Teslarati.

وأعلن ماسك، وهو مؤيد صريح بشكل متكرر لبعض العملات المشفرة، على تويتر، حيث كرر أولاً أنه يمكن شراء سلع تسلا بالعملات المشفرة، وكتب ماسك على موقع المدونات الصغيرة: "يمكن شراء سلع تسلا من Doge ، وقريبًا منتجات SpaceX أيضًا".

وأعلن Musk و SpaceX عن تاريخ محدد للوقت الذي سيبدأ فيه قبول Dogecoin للبضائع، وفي الوقت الحالي، لا يزال متجر البضائع الخاص بـ SpaceX يقبل مدفوعات بطاقات الائتمان فقط.

وقال التقرير إن عناصر التسوق مدرجة أيضًا بالدولار فقط بشكل افتراضي في الولايات المتحدة، ولا تتوفر تحويلات أو أسعار للعملات المشفرة لأي عناصر في المتجر.

وذكر ماسك أيضًا أن مستخدمي Starlink "ربما يومًا ما" سيكونون قادرين على الدفع مقابل اشتراكاتهم في خدمة الإنترنت مع Doge، ولم يذكر ماسك تاريخًا محددًا لذلك أيضًا.