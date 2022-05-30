شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنزل سفينة جديدة للأبحاث البحرية والعلمية إلى المياه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مصنع "فيمبل" الروسي بإنزال سفينة جديدة إلى المياه، طورت لتكون من بين أفضل السفن المخصصة للأبحاث العلمية والبحرية، وفقا لتقرير RT .

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "في مايو الجارى شهد حوض بناء السفن التابع لمصنعنا في ريابينسك احتفالية مخصصة لإنزال سفينة جديدة إلى المياه تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 19910، حضر الاحتفالية رئيس إدارة الملاحة وعلوم المحيطات بوزارة الدفاع الروسية، كونستانتين سبيرانسكي، والمدير المكلف لإدارة الاستثمارات والصناعة والنشاطات الاقتصادية بمنطقة ياروسلافل، يفغيني نورينكو، وطلاب من جامعة فولغا الروسية للنقل المائي، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية".

وأشار البيان إلى أن السفينة سميت على اسم الأدميرال ياكوف لافوشكين، الذي كان أحد أبرز القادة في سلاح البحرية السوفيتي، والذي ساهم بشكل فعال في تطوير وتحسين أساليب الملاحة في الأسطول السوفيتي.

ويبلغ طول السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19910 نحو 59 مترا، وعرضها 11.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1270 طنا، ويمكنها العمل لمدة 25 يوما وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 22 شخصا، وتمتلك روسيا اليوم 3 سفن أبحاث من هذا النوع عاملة من أساطيلها حاليا، وتعمل على تطوير 6 سفن أخرى من هذه الفئة.