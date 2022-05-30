شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تتوقع قرارا رئيسيا بشأن ستارشيب هذا الأسبوع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهور من التأخير فيما يتعلق بالإطلاق المداري الأول لصاروخها من الجيل التالي، تأمل سبيس إكس في الحصول على أخبار جيدة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) هذا الأسبوع، وفقا لتقرير digitartlend.

وتتوقع شركة رحلات الفضاء أن تكمل إدارة الطيران الفيدرالية أخيرًا مراجعتها البيئية طويلة الأمد المعروفة باسم التقييم البيئي البرنامجي (PEA)، والتي ستحدد ما إذا كان يمكن إجراء أول رحلة اختبار مدارية للمركبة الفضائية من منشأة إطلاق Starbase التابعة لشركة SpaceX في بوكا تشيكا تكساس.

وتدرس الوكالة المنفذة للمشروع ما إذا كان الإطلاق المقترح يهدد السلامة العامة بأي شكل من الأشكال، مع النظر أيضًا في أى قضايا مرتبطة بالأمن القومى وأى تأثير بيئي محتمل، من بين عوامل أخرى.

وتضمن إجراء تقييم الإدارة دعوة أفراد من الجمهور لتقديم آرائهم بشأن طلب إطلاق SpaceX، والاستجابة الضخمة هي جزء من سبب التأخير.

ولقد دفعت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بالفعل موعد انتهاء المراجعة عدة مرات، قائلة في كل مناسبة إنها ببساطة تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنهاء الأمور، وجاء آخر تأخير فى نهاية أبريل عندما حددت موعدًا جديدًا للإنجاز فى 31 مايو.

وقالت الوكالة الشهر الماضى عندما قالت إنها لا تستطيع الوفاء بالموعد النهائى فى 29 أبريل: "تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بوضع اللمسات الأخيرة على مراجعة PEA النهائية، بما في ذلك الرد على التعليقات وضمان الاتساق مع طلب ترخيص SpaceX، وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أيضًا بإكمال الاستشارة وتأكيد التخفيف لعمليات سبيس إكس المقترحة، ويجب أن تكتمل جميع المشاورات قبل أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من إصدار PEA النهائى.

وإذا أعطت FAA الضوء الأخضر للإطلاق من Boca Chica ، يمكن لمركبة Starship التى تضم المرحلة الأولى من Starship والمرحلة الأولى Super Heavy أن تشرع فى أول رحلة اختبار مدارية لها في الشهر أو الشهرين المقبلين.

ومع ذلك، إذا رفضت FAA طلب SpaceX للإطلاق من الموقع، فمن المحتمل أن يتم إطلاق Starship من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وهذا يعني نقل السيارة لمسافة تبلغ حوالي 1000 ميل، مما يضيف مزيدًا من التأخير فى الإطلاق.

وسيكون Starship أقوى صاروخ يتم إطلاقه على الإطلاق عندما ينطلق فى النهاية من الأرض، وتخطط ناسا لنشر النظام لبعثات رواد الفضاء إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك.

وقبل قرار FAA الوشيك، طرحت SpaceX أحدث نموذج أولى للمرحلة العليا من Starship إلى منصة إطلاق Starbase أول أمس السبت.

وتأكد من التحقق مرة أخرى لجميع الأخبار المتعلقة بقرار إدارة الطيران الفيدرالية، والذي من المتوقع أن ينخفض ​​غدا الثلاثاء 31 مايو ما لم يكن هناك تأخير آخر .