فيديو.. مواصفات هاتف Redmi Note 11 SE الجديد من شاومي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق 3 هواتف ذكية جديدة ضمن سلسلة Redmi Note 11.

وتنطلق تحت اسم Redmi Note 11T Pro و Pro +، وذلك بالإضافة إلى إصدار متوسط الفئة يسمى Redmi Note 11SE.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف Redmi Note 11SE، من شاومي المخصص لعشاق الفئة الاقتصادية،

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بشاشة IPS-LCD قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 2400 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف الذكي 83.7%.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 700 ثماني النوى مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 18 وات.

وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي الجديد من خلال الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والمزودة بمستشعر ½ بوصة، بالإضافة إلى وجود مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة FHD والتثبيت الرقمي والوضع الليلي وتصوير الفيديو بالحركة البطيئة والتعرف على المشاهد عن طريق الذكاء الاصطناعي وتقنية التثبيت الرقمي (EIS) والتركيز التلقائي، بينما تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويدعم هاتف شاومي الجديد العديد من التقنيات المتطورة مثل النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، ويعتمد هاتف شاومي الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

ويعمل هاتف Redmi Note 11SE، ثنائي شرائح الاتصال مع واجهة المستخدم MIUI 12 من شاومي، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف شبكات الجيل الرابع 4G أو LTE وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية Bluetooth 5.2، ومنفذ شحن من نوع USB -C، ويضم الهاتف مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري.

ويحتوي هاتف Redmi Note 11SE، على بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 وات، ويزن الهاتف حوالي 190 غراما.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسي، الذي يأتي بسعة 4+ 128 جيجابايت، حوالي 165 دولار (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري)، والإصدار الثاني الذي يأتي بسعة 8 + 128 جيجابايت، سيكون سعره حوالي 210 دولارات، وسيكون الهاتف متاحا للبيع اعتبارا من 31 مايو/أيار الجاري، بخيارات ألوان هي: الأسود والأزرق.