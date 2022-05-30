شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن خلال مؤتمر يونيو ميزة العرض الدائم لأجهزة iPhone المستقبلية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بقاء انعقاد مؤتمر WWDC 2022 على بعد أكثر من أسبوع بقليل والمقرر يونيو المقبل، تظهر المزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن تعلنه شركة Apple فى مؤتمرها السنوى للمطورين، فى أحدث النشرات الإخبارية ل Power On ، اقترح مارك جورمان من Bloomberg أن الشركة سيكون لديها قدر معقول للمشاركة حول iOS 16 ، بما فى ذلك التحسينات على شاشة القفل، ويقول Gruman إن الإصدار التالى من نظام تشغيل الهاتف المحمول من Apple سيتضمن خلفيات ذات إمكانيات تشبه الأدوات.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن نظام التشغيل iOS 16 سيشمل دعمًا لميزة العرض التي تعمل دائمًا والتي ستكون حصرية في البداية لطرازات iPhone Pro القادمة من الشركة، كما ستسمح الوظيفة لهذه الأجهزة بإظهار الإشعارات والمعلومات الأخرى التى يمكن استعراضها دون الحاجة إلى تنشيط شاشاتها بالكامل، وفقا لتقرير engadged.

وهذه ميزة كانت متاحة منذ فترة طويلة على العديد من هواتف Android ، وبحسب ما ورد خططت Apple لإضافتها إلى iPhone 13 العام الماضى لكنها غيرت خططها لاحقًا.

ومكرراً توقعاته السابقة ، يقول Gurman إن iOS 16 سيشمل أيضًا تحسينات على كيفية تعامل نظام التشغيل مع المهام المتعددة والنافذة ويستشهد غورمان بتغريدة حديثة من المطور Steve Troughton-Smith تُظهر أن Apple تعمل على الأرجح على طريقة للسماح لمستخدمي iOS بتغيير حجم نوافذ التطبيقات وهذه ميزة من شأنها أن تكون مفيدة بشكل خاص على iPad.

ويقول Gurman إنه يتوقع أيضًا أن تضيف الشركة ميزات جديدة شبيهة بالشبكات الاجتماعية داخل الرسائل، ولحسن الحظ لن نضطر إلى الانتظار طويلاً لنرى ما خططت له Apple لنظام iOS 16 وسينطلق WWDC 2022 فى 6 يونيو المقبل.