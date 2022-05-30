شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يحدث ميزة القصص المخصصة لتكون مشتركة مع أصدقاء الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام Snapchat بتحديث ميزة القصص المخصصة للسماح لمزيد من الأشخاص بالمشاركة، بينما يمنحك الإصدار الأصلى من الميزة فقط طريقة لإضافة أصدقاء لعرض قصصك والمساهمة فيها، فإن الإصدار الجديد المسمى القصص المشتركة يسمح للأصدقاء الذين تضيفهم بإضافة جهات الاتصال الخاصة بهم.

ولنفترض أنك تطبخ وتريد من أصدقائك إضافة قصص الطهى الخاصة بهم فقط أضفهم إلى المجموعة، حتى يتمكنوا من إضافة المزيد من الأشخاص أيضًا، ويقول Snap إن ذلك يسهل الأمر "على فريق كرة القدم بأكمله أو فريق المعسكر أو مجموعة من زملاء العمل الجدد للاستمتاع، وفقا لتقرير engadged.

ومثل القصص العادية، ستكون القصص المشتركة مرئية فقط لمدة 24 ساعة قبل أن تختفي، لكنها لا تحتوى على مكون دردشة، ربما لأنه من المفترض أن ليس كل المشاركين يعرفون بعضهم البعض، وسيستخدم التطبيق أيضًا الكشف التلقائي عن اللغة وأدوات المراجعة الأخرى لمراقبة الإضافات والتأكد من أنها كلها آمنة، وأخيرًا ستتلقى إشعارًا إذا انضممت إلى قصة مشتركة مع شخص قمت بحظره ويمنحك هذا فرصة لترك القصة إذا لم تكن مرتاحًا لمشاركة جزء من حياتك مع هؤلاء المستخدمين.

وأصدرت Snapchat ووعدت بعدد من الميزات الجديدة الأخرى خلال الشهرين الماضيين، على الأرجح في محاولة لجعل الناس يستخدمون التطبيق بشكل أكبر فى مواجهة تباطؤ نمو الإيرادات.

وفى أبريل، قدمت مجموعة جديدة من أدوات التحرير الملائمة لمنشئ المحتوى تسمى "وضع المخرج" والتى ستساعدك على إنتاج المزيد من المحتوى المصقول، كما قدمت أيضًا عدسة أبجدية ASL يمكنك استخدامها لتعلم أبجدية ASL وأصدرت القدرة على مشاركة مقاطع فيديو YouTube مباشرة على النظام الأساسي.