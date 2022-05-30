شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تضيف "رابطا" إلى قصصك على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام انستجرام بتوسيع قدرته على إضافة روابط في Stories لجميع الحسابات، فلا يهم إذا كان لديك نشاط تجاري أو ملف شخصي لمنشئ وبغض النظر عن عدد المتابعين لديك، يمكنك إضافة روابط إلى قصص انستجرام الخاصة بك، ومع ذلك، كانت هذه الميزة متاحة سابقًا للمستخدمين الذين لديهم أكثر من 10 آلاف متابع.

وفي البداية، ساعدت ميزة التمرير السريع في انستجرام العلامات التجارية والمؤثرين على كسب المزيد من المتابعين والسماح لهم بإضافة روابط إلى قصص انستجرام الخاصة بهم.

ويمكن للمشاهدين التمرير سريعًا فوق القصة، ما عليك سوى النقر على السهم الموجود أسفل القصة والوصول إلى الرابط دون مغادرة صفحة انستجرام أو الرجوع إلى السيرة الذاتية لمجرد العثور على هذا "الرابط في السيرة الذاتية".

وبغض النظر عن كل هذا، يتوفر ملصق الرابط على انستجرام بسهولة ويمكن إضافته في أي مكان في القصة من علبة الملصقات، يعرض للمشاهدين الجزء الأول من رابط وجهة القصة الذي يوفر مزيدًا من الشفافية.

1. خذ لقطة وقم بتحميل المحتوى كقصة على انستجرام.

2. انتقل إلى انستجرام Story وحدد ملصق الرابط من علبة الملصقات.

3. الصق الرابط الذي تريده في لوحة الارتباط.

4. يمكنك تبديل النص واللون من خلال النقر على ملصق الرابط.